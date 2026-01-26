Χρηματιστήριο: Comeback των αγοραστών με νέο υψηλό 16ετίας - Ένα βήμα πιο κοντά στις 2.300 μονάδες
Επιβεβαιώνεται το January Effect με κέρδη 7,5% - Ράλι και νέα ρεκόρ για ΔΕΗ, Titan, Viohalco, Τράπεζα Κύπρου, ΔΑΑ, Cenergy, Ideal και Lavipharm - Ισχυρή άνοδος και για την Aegean, πλησίασε την κορυφή των 15 ευρώ
Σε ανοδική τροχιά επανήλθε το ελληνικό χρηματιστήριο, «σβήνοντας» τη χασούρα από τη διόρθωση της περασμένης Παρασκευής (23/1). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να φτάσει σε νέα υψηλά 16ετίας (Ιανουάριος 2010), με τις 2.300 μονάδες να αποτελούν τον επόμενο στόχο. Αρκετές μετοχές διεύρυναν τα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ τους, ενώ άλλες επέστρεψαν στα κέρδη και έδωσαν πρόσθετη ώθηση μέσω του rotation στους τίτλους που πρωταγωνιστούν στο ταμπλό.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (26/1), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 14,57 μονάδες ή +0,64% και έκλεισε στις 2.279,70 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε στις 24 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.258,17 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.282,47 μονάδες. Πρόκειται για νέο ρεκόρ 16ετίας, με επόμενο ορόσημο να αποτελούν οι 2.315,31 μονάδες της 11ης Ιανουαρίου 2010. Επιπλέον, το January Effect δείχνει να επιβεβαιώνεται και φέτος στην εγχώρια αγορά, καθώς τα κέρδη φτάνουν στο +7,5%, διανύοντας πλέον την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου.
Στους πρωταγωνιστές της ημέρας, η Τράπεζα Κύπρου ξεχώρισε από τις μετοχές του κλάδου πιάνοντας για πρώτη φορά τα 9 ευρώ. Η ΔΕΗ έφτασε στα 19,5 ευρώ που συνιστά ρεκόρ 18 ετών (Ιούλιος 2008). Ράλι +5% έτρεξε η Cenergy, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και ξεπερνώντας με άνεση τα 18,5 ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος η μητρική Viohalco, με άλμα +5,7% πάνω από τα 12,5 ευρώ.
Κέρδη +3% για την Titan, κι αυτή σε επίπεδα ρεκόρ πάνω από τα 57 ευρώ, με ώθηση την από έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ που δρομολογεί. Την τέταρτη διαδοχική της άνοδο κατέγραψε η Aegean, μετά το «άλμα» +3,25% της Παρασκευής, πλησιάζοντας περαιτέρω τα επίπεδα ρεκόρ των 15 ευρώ. Πάνω από τα 11,5 ευρώ βρέθηκε ο ΔΑΑ, που διατηρήθηκε σε τροχιά ιστορικών υψηλών.
Η Ideal επέκτεινε το ρεκόρ δύο ετών (Φεβρουάριος 2024) φτάνοντας ενδοσυνεδριακά στα 6,7 ευρώ, λίγες ημέρες πριν τη διανομή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Σε έντονα ανοδική τροχιά παρέμεινε η Lavipharm, με διψήφιο ράλι, μετά την κατάκτηση του 1 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 3,5 χρόνια (Αύγουστος 2022).
Πυκνές εταιρικές εξελίξεις με τις τράπεζες στο επίκεντρο
Γεμάτη είναι η επικαιρότητα, ειδικά στο τραπεζικό μέτωπο, με την Eurobank να ανακοινώνει πως η Capital Group Companies (CGC) κατέχει πλέον πάνω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας MREL ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ θα προχωρήσει ταυτόχρονα σε νέα έκδοση. Η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης της θυγατρικής Alpha Leasing μέσω κοινής διάσπασης.
Η Titan ανακοίνωσε πως ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ. Το οικονομικό ημερολόγιο για το 2026 ανακοίνωσε η ΔΕΗ, με την αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης στο μέρισμα χρήσης 2025 να έχει οριστεί για τις 20 Ιουλίου. Η έναρξη καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει στις 24 Ιουλίου. Τον Νοέμβριο ο όμιλος θα πραγματοποιήσει ενημέρωση προς την επενδυτική κοινότητα για το επικαιροποιημένο business plan.
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Ideal Holdings, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €1,55 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,15 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.
Άνοδος στις διεθνείς αγορές με το βλέμμα στη Fed
Σε κλίμα νευρικότητας ολοκληρώθηκε η προηγούμενη εβδομάδα, η οποία ήταν η δεύτερη συνεχόμενη πτωτική για τη Wall Street. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η διήμερη συνεδρίαση της Federal Reserve (27-28 Ιανουαρίου), με επικρατέστερο σενάριο αυτό της διατήρησης των επιτοκίων στο εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%. Πιθανότερο χρονικό σημείο για την επιστροφή στις μειώσεις επιτοκίων είναι ο ερχόμενος Ιούνιος. Παράλληλα, οι επενδυτές αποτιμούν τον κίνδυνο ενός ενδεχόμενου νέου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης εν μέσω των συνεχιζόμενων διαφωνιών στο Κογκρέσο. Κέρδη +0,4% με +0,5% σημειώνουν οι βασικοί δείκτες με την προσοχή στα επερχόμενα αποτελέσματα των Big Tech και την απόφαση της Fed.
Σε ανοδικό έδαφος διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου οι traders σταθμίζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και προετοιμάζονται για μια γεμάτη εβδομάδα από εταιρικά αποτελέσματα, με το βλέμμα και στην ετυμηγορία της Fed. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο +0,4%, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +0,5% και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,1%.
