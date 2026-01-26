Χρηματιστήριο: Comeback των αγοραστών με νέο υψηλό 16ετίας - Ένα βήμα πιο κοντά στις 2.300 μονάδες

Επιβεβαιώνεται το January Effect με κέρδη 7,5% - Ράλι και νέα ρεκόρ για ΔΕΗ, Titan, Viohalco, Τράπεζα Κύπρου, ΔΑΑ, Cenergy, Ideal και Lavipharm - Ισχυρή άνοδος και για την Aegean, πλησίασε την κορυφή των 15 ευρώ