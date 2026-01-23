Έως 36.000 ευρώ επιδότηση για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» με κάλυψη έως 90%

αποτελεί «πρόγραμμα-σημαία» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, σύμφωνα με τον υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.Όπως ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου χθες, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» διευρύνεται σημαντικά, προβλέποντας ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90%, με στόχο την επανένταξη χιλιάδων κλειστών ακινήτων στην αγορά.για κατοικίες έως 120 τ.μ. και καλύπτει ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις και εργασίες ανακαίνισης, όπως αναβάθμιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, καθώς και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες. Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το τρίτο μεγάλο πρόγραμμα στέγασης μετά τα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα ωφελήσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες.Στις βασικές παρεμβάσεις που υλοποιεί το υπουργείο με αιχμή την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αναφέρθηκε συνολικά η υπουργός, ενώ στάθηκε και στην έναρξη της συμβασιοποίησης δικαιούχων και παρόχων στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, καθώς και στην παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον».Αναφερόμενη στην Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, σημείωσε ότι έχουν εγκριθεί 2.500 δικαιούχοι και 85 πάροχοι και ότι ξεκινά η διαδικασία συμβασιοποίησης, ώστε εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι να παρέχουν υπηρεσίες στο σπίτι του παιδιού, σε συνεργασία με την οικογένεια. Κάθε οικογένεια θα λαμβάνει έως 800 ευρώ μηνιαίως για τουλάχιστον 20 συνεδρίες τον μήνα.