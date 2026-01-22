Ο Αλέξανδρος Εξάρχου συναντήθηκε στο Νταβός με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Έρικ Τραμπ
Αντικείμενο της συνάντησης οι πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και οι ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
Συνάντηση με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Έρικ Τραμπ, είχε ο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο πλαίσιο των εργασιών του Davos Lodge, με αντικείμενο πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Νταβός της Ελβετίας όπου πραγματοποιείται το World Economic Forum, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, με έμφαση σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς και για το γενικότερο επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί και στη δυναμική που διαμορφώνεται για νέες επενδύσεις.
Φωτογραφία από τη συνάντησή τους:
