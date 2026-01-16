Fitch: Προειδοποιεί για υποβαθμίσεις ευρωπαϊκών κρατών αν υπάρξει ρήγμα στο ΝΑΤΟ λόγω Γροιλανδίας
Σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή της για τις κυβερνητικές αξιολογήσεις, η Fitch θα πρέπει «να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πρώτα» και ότι οποιαδήποτε απόφαση για υποβάθμιση θα απαιτούσε προσεκτική αξιολόγηση, με τη γειτνίαση με τη Ρωσία να είναι καθοριστικός παράγοντας
Προειδοποίηση για κύμα υποβαθμίσεων σε πολλές χώρες της (Ανατολικής κυρίως) Ευρώπης απηύθυνε ο οίκος Fitch, αν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία προκαλέσουν ρήγμα στο ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο επικεφαλής αναλυτή της για τις κυβερνητικές αξιολογήσεις, Τζέιμς Λόνγκσον, η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει έναν κύμα υποβαθμίσεων κατά μία βαθμίδα των πιστωτικών αξιολογήσεων.
Η Fitch ήδη εφαρμόζει προσαρμογή κατά μία βαθμίδα στις αξιολογήσεις για περιοχές με γεωπολιτικούς κινδύνους, όπως το Ισραήλ, η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, προκειμένου να αποτυπώσει την αυξημένη επικινδυνότητα. Ο Λόνγκσον δήλωσε στο Reuters ότι η υπηρεσία ίσως υιοθετήσει την ίδια στρατηγική και για την Ευρώπη, αν αποδυναμωθεί η αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ.
Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, η οποία προειδοποίησε ότι μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι παραμένει «θεμελιώδης διαφωνία» με τις ΗΠΑ, μετά την επιμονή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία.
Ο Λόνγκσον τόνισε ότι η Fitch θα πρέπει «να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πρώτα» και ότι οποιαδήποτε απόφαση για υποβάθμιση θα απαιτούσε προσεκτική αξιολόγηση, με τη γειτνίαση με τη Ρωσία να είναι καθοριστικός παράγοντας.
«Ο βασικός κανόνας είναι ότι όσο πιο μακριά βρίσκεσαι από τη Ρωσία, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να συμβεί μια υποβάθμιση», δήλωσε.
Ωστόσο, ο Λόνγκσον ανέφερε ότι οι εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία είναι απίθανο να επηρεάσουν την αξιολόγηση τριπλού Α της Δανίας. Η Δανία, που ανήκει σε μια μικρή ομάδα ευρωπαϊκών χωρών με την κορυφαία πιστωτική βαθμολογία, μαζί με τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Νορβηγία, διαθέτει από τα χαμηλότερα επίπεδα χρέους στον κόσμο.
«Η Γροιλανδία είναι μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, αλλά οικονομικά και δημοσιονομικά είναι πολύ μικρή για τη Δανία», δήλωσε ο Λόνγκσον. «Η Δανία έχει μια πολύ ισχυρή αξιολόγηση τριπλού Α, οπότε η διαφορά στο μέγεθος κάνει δύσκολο να δούμε μια κατάσταση που να είναι τόσο σημαντική για την αξιολόγηση».
