Μειώσεις φόρων και νέες αυξήσεις μισθών φέρνει το 2026, τι αλλάζει για μισθωτούς και συνταξιούχους

Μετά από χρόνια δυσκολιών και διαδοχικών κρίσεων, ακόμα και οι γιορτινές ευχές σκιάζονται από μια αδιόρατη ανησυχία και φόβο για το τι -άλλο- μας επιφυλάσσει το αύριο.Η Πρωτοχρονιά του 2026, πάντως, έρχεται να γλυκάνει κάπως την τσέπη και τις καρδιές. Το ρόδι σπάει με μειώσεις φόρων, αυξήσεις εισοδημάτων και σταθερότητα, δίνοντας μια πρώτη ανακούφιση σε εκατομμύρια νοικοκυριά.Και πριν το τραπέζι και τις αγορές των εορτών όμως (και πέραν της επιστροφής ενοικίου, των αυξήσεων στους μισθούς των Σωμάτων Ασφαλείας και της ενίσχυσης των 250 ευρώ που ήδη δόθηκαν τον Νοέμβριο σε χαμηλοσυνταξιούχους), τις ημέρες αυτές εκατομμύρια συνταξιούχοι εισπράττουν τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις τους.Ετσι, πάνω από μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι βλέπουν για πρώτη φορά αυξήσεις μετά από δέκα χρόνια λόγω μικρότερου συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά που καταργείται το 2027. Ενώ το καλό τρίτωσε για όσους υπόκεινται σε φόρους, καθώς με τις πληρωμές αυτές οι συνταξιούχοι έγιναν οι πρώτοι που πήραν μια πρόγευση των μειωμένων συντελεστών με τους οποίους θα φορολογούνται τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2026 και μετά.Για χιλιάδες άλλα νοικοκυριά, η Πρωτοχρονιά θα φέρει ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις φόρων, νέες αυξήσεις μισθών, μειώσεις ΦΠΑ για κατοίκους νησιών του Αιγαίου και καλύτερες τιμές για όσους πληρώνουν συνδρομητική τηλεόραση. Το κέρδος μεταφράζεται σε τουλάχιστον έναν μηνιαίο λογαριασμό «δώρο» για τις ταινίες και τους αθλητικούς αγώνες που θα γεμίζουν τη βραδινή ζωή ενός σπιτιού τη χρονιά που έρχεται, έως και έναν ολόκληρο μισθό που θα μπαίνει επιπλέον καθαρά στην τσέπη σε ετήσια βάση.■ Οι μισθωτοί θα έχουν δει ήδη μία φορά (οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα) ή και δύο φορές (του δημοσίου τομέα) μικρότερη παρακράτηση φόρου στη μισθοδοσία τους, με καθαρό κέρδος έως 140 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το εισόδημα, την ηλικία και την οικογενειακή τους κατάσταση.■ Εντός Ιανουαρίου αναμένεται να λάβουν αυξήσεις στις αποδοχές τους περίπου 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αναδρομικά από τον Οκτώβριο, ενώ αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών.