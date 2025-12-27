Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών: Γιόρτασε στις Βρυξέλλες τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της
Η Ευρώπη ηγείται στη ναυτιλία γιατί επενδύει στους ανθρώπους της, ήταν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης
Σε μια χρονική στιγμή όπου η ευρωπαϊκή ναυτιλία καλείται να αποδείξει την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική της σημασία, η Ενωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Community Shipowners’ Association – ECSA) γιόρτασε στην έδρα της, στις Βρυξέλλες, τα 60 χρόνια δράσης και θεσμικής παρουσίας.
Η επέτειος ανέδειξε τον ζωτικό ρόλο της ναυτιλίας για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά και την ανάγκη για κοινές ρεαλιστικές πολιτικές απέναντι στις μεγάλες μεταβάσεις του κλάδου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας, η πίεση των νέων κανονισμών και η απαίτηση για ενίσχυση της φωνής της ευρωπαϊκής πλοιοκτησίας, όπως υπογράμμισε και ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος δεσμεύτηκε για απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και στήριξη της βιομηχανίας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εκλογή του Νικόλα Βενιάμη στη θέση του αντιπροέδρου της ECSA σηματοδοτεί μια δυναμική ελληνική παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Η ανάδειξή του, σε μια περίοδο έντονης μεταβατικότητας για τον κλάδο, συνοδεύεται από την ενεργή συμμετοχή και άλλων Ελλήνων στο διοικητικό συμβούλιο της ένωσης, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας σε έναν οργανισμό που επιχειρεί να διασφαλίσει συλλογική στρατηγική και ενιαία φωνή. Οι τοποθετήσεις πρώην προέδρων της ECSA ανέδειξαν την ανάγκη για σταθερό ανταγωνιστικό πλαίσιο, επένδυση στους ανθρώπους και συντονισμένη αντιμετώπιση των τεχνολογικών και γεωπολιτικών προκλήσεων, στοιχεία που θα καθορίσουν τη θέση της Ευρώπης στις θάλασσες τις επόμενες δεκαετίες. Μέσα τη συζήτηση για το παρελθόν, η φετινή επέτειος κατέστησε σαφές ότι η πορεία των επόμενων χρόνων απαιτεί ενότητα, ρεαλισμό και ενεργή εκπροσώπηση ώστε η ευρωπαϊκή ναυτιλία να παραμείνει ισχυρή σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα.
Την εναρκτήρια ομιλία απηύθυνε ο γενικός γραμματέας της ECSA Σωτήρης Ράπτης, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό της 60ετούς πορείας της Ενωσης, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα ενότητας, συνεργασίας και ρεαλιστικής αντιμετώπισης των μεγάλων προκλήσεων του κλάδου. Υπογράμμισε ότι η ναυτιλία αποτελεί μια κατεξοχήν διεθνή βιομηχανία, χτισμένη πάνω στην ευελιξία, στην προσαρμογή και κυρίως στους ανθρώπους της: «Η ναυτιλία είναι όλα όσα χτίζουν κοινότητες», τόνισε. «Είναι οι άνθρωποι που έχουν βαθιά σχέση με τον κλάδο, που νοιάζονται γι’ αυτόν και επενδύουν προσωπικά. Αυτή η ταυτότητα δημιουργεί συνέχεια και μακροπρόθεσμη προοπτική στη χάραξη πολιτικής». Ο γενικός γραμματέας υπενθύμισε ότι, παρά το μικρό μέγεθος της Ευρώπης, μόλις 5% του παγκόσμιου πληθυσμού και 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ, τα κράτη-μέλη αποτελούν τη βάση του 35% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, επιβεβαιώνοντας την πρωταγωνιστική θέση της Ε.Ε. στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.
Από το 1965 η ECSA λειτουργεί ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ευρωπαίων πλοιοκτητών και ευρωπαϊκών θεσμών. Σύμφωνα με τον κ. Ράπτη, ο ρόλος αυτός είναι πιο κρίσιμος από ποτέ, καθώς ο κλάδος βρίσκεται μπροστά στην πιο φιλόδοξη, αλλά και απαιτητική, μετάβαση στην ιστορία του: «Το ευρωπαϊκό Green Deal θέτει ιστορικής κλίμακας στόχους, όμως χρειαζόμαστε παράλληλα μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική γιατί η Ευρώπη χάνει έδαφος στην παγκόσμια κούρσα της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας», σημείωσε.
Στη συνέχεια επεσήμανε τη στρατηγική επιλογή της ECSA να επεκτείνει τις συνεργασίες της σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας, αλλά και πέρα από αυτήν: «Δεν μπορούμε να πετύχουμε μόνοι μας. Η μετάβαση απαιτεί πολυεπίπεδη συνεργασία και κοινές λύσεις», είπε χαρακτηριστικά. Ο γενικός γραμματέας επεσήμανε ότι η ECSA παραμένει μοναδική καθώς εκπροσωπεί «διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και συμφέροντα», μιλώντας όμως πάντα με μία φωνή.
Ο επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας στη διάρκεια της ομιλίας του έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ανταγωνιστικότητα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του για όλους τους τομείς των μεταφορών, και ιδιαίτερα για τη ναυτιλία. Τόνισε ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά τις ανησυχίες του κλάδου σχετικά με την υπερβολική ρύθμιση, δηλώνοντας ότι συμφωνεί πλήρως με το ότι ένα μεγάλο μέρος των κανονισμών δημιουργεί περιττό διοικητικό βάρος που δεν συνδέεται με την ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό δεσμεύτηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται εντατικά για απλοποίηση και απορρύθμιση όπου είναι εφικτό, έτσι ώστε η ναυτιλιακή βιομηχανία να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς εμπόδια.
Προτεραιότητα η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
