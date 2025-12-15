ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο, στο +5% η καταναλωτική δαπάνη

Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,42 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 4,37 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ