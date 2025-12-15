ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο, στο +5% η καταναλωτική δαπάνη
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο, στο +5% η καταναλωτική δαπάνη
Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,42 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 4,37 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 8,1% παρουσίασε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) το β’ τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 41,93 δισ. ευρώ, από 38,77 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,1 δισ. ευρώ σε 43,2 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης ήταν -3% κατά το β’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -6,1% το β’ τρίμηνο του 2024.
Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,42 δισ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,37 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το β’ τρίμηνο του 2025.
Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 2,03 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,95 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2ο τρίμηνο του 2024.
Επιπρόσθετα, κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,38 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,43 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,42 δισ. ευρώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,37 δισ. ευρώ.
