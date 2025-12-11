ΟΠΑΠ: Απέκτησε μετοχές €5,41 εκατ. η Allwyn – Συνολικές αγορές €38,87 εκατ.
Στις 10 Δεκεμβρίου η Allwyn απέκτησε 294.150 μετοχές του ΟΠΑΠ σε μέση τιμή 18,4007 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.412.565,91 ευρώ
Στην απόκτηση 294.150 μετοχών του ΟΠΑΠ προχώρησε χθες η Allwyn, σε μέση τιμή 18,4007 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5,41 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου που ξεκίνησε η Allwyn τις αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ, έχει αποκτήσει μετοχές συνολικής αξίας 38.877.500,14 ευρώ.
Ακολουθεί η σημερινή ανακοίνωση του ΟΠΑΠ
Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 10 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
– Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.
Την 10 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 294.150 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,4007 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.412.565,91 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
