Τι πρέπει να τακτοποιήσετε στην εφορία πριν φύγει το 2025
Αναδρομικά, τεκμήρια, ενοίκια, κληρονόμοι, αυτοκίνητα και απλήρωτες δόσεις - Ποιοι προλαβαίνουν χωρίς πρόστιμο και πώς αλλάζει το τοπίο από τον Ιανουάριο
Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του 2025 έχει ξεκινήσει και εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται μπροστά σε έναν μαραθώνιο υποχρεώσεων που πρέπει να τακτοποιηθούν μέσα σε λίγες ημέρες. Από τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος έως τις διορθώσεις για αναδρομικά και την κάλυψη τεκμηρίων, κάθε εκκρεμότητα που «μένει πίσω» το Δεκέμβριο μεταφράζεται σε πρόστιμα και πρόσθετες επιβαρύνσεις για το 2026.
Παράλληλα, χιλιάδες δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου είτε δεν πληρώθηκαν είτε είδαν μικρότερα ποσά λόγω λαθών στις δηλώσεις τους· η ΑΑΔΕ αφήνει παράθυρο διορθώσεων χωρίς πρόστιμο, με όσους κινηθούν άμεσα να πληρώνονται πριν την αλλαγή του χρόνου. Όσοι απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία και κινδυνεύουν από τα τεκμήρια έχουν επίσης λίγες ημέρες μπροστά τους για να υποβάλουν δηλώσεις γονικών παροχών στη myProperty. Στο ίδιο πακέτο βρίσκονται οι δηλώσεις αποβιωσάντων, η ακινησία οχημάτων, τα τέλη κυκλοφορίας και οι δόσεις των ρυθμίσεων.
Συγκεκριμένα, η λίστα με τις εκκρεμότητες που «τρέχουν» έως το τέλος του έτους έχει ως εξής:
Τροποποιητική για επιστροφή ενοικίου:
Χιλιάδες δικαιούχοι που δεν έλαβαν την επιστροφή ενός ενοικίου ή πληρώθηκαν λιγότερο έχουν δεύτερη ευκαιρία χωρίς πρόστιμο. Η ενίσχυση υπολογίζεται από την πραγματική δαπάνη του 2024 (κωδικοί 811-822) και διασταυρώνεται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Σε πολλές δηλώσεις είχε περαστεί το μηνιαίο ενοίκιο ως ετήσιο, ρίχνοντας αυτόματα το ποσό. Όσοι υποβάλουν τροποποιητική έως 12 Δεκεμβρίου πληρώνονται μέσα στον μήνα, ενώ όσες δηλώσεις γίνουν έως 30 Δεκεμβρίου εκκαθαρίζονται έως 15 Ιανουαρίου 2026. Απαραίτητο: δηλωμένο IBAN.
Δήλωση για αναδρομικά:
Όσοι εισέπραξαν αναδρομικές αποδοχές το 2024 — από μισθωτή εργασία, σύνταξη ή άλλες πηγές — πρέπει να καταθέσουν τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα ποσά. Η διαδικασία γίνεται μέσω myAADE και εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό. Ο φόρος εξοφλείται εφάπαξ μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2026.
Κάλυψη τεκμηρίων:
Όσοι αγόρασαν ακίνητα ή απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία μέσα στο 2025 μπορούν να καλύψουν την τεκμαρτή διαφορά επικαλούμενοι γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών. Οι δηλώσεις στο myProperty πρέπει να υποβληθούν έως 31 Δεκεμβρίου.
Δηλώσεις από κληρονόμους:
Οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν το 2024 πρέπει έως τέλος του μήνα να υποβάλουν τις δηλώσεις εισοδήματος του αποβιώσαντος. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική, εφόσον το φορολογικό μητρώο έχει ενημερωθεί με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων.
Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού:
Όσοι μετέφεραν φορολογική κατοικία στο εξωτερικό το προηγούμενο έτος οφείλουν να καταθέσουν δήλωση έως 31 Δεκεμβρίου, διαφορετικά θεωρείται ότι διατηρούν φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.
Ακινησία οχημάτων (myCar):
Όσοι δεν επιθυμούν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες έως 31 Δεκεμβρίου, αποκτώντας ακινησία χωρίς επίσκεψη στην εφορία.
10η δόση ΕΝΦΙΑ:
Η δόση του Δεκεμβρίου πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα για να μην επιβαρυνθεί με τόκους. Η τελευταία θα καταβληθεί τον Ιανουάριο.
6η δόση φόρου εισοδήματος:
Η έκτη δόση του εκκαθαριστικού λήγει στο τέλος του μήνα. Η καθυστέρηση μπορεί να ενεργοποιήσει προσαυξήσεις και προβλήματα σε ενεργές ρυθμίσεις.
Τέλη κυκλοφορίας 2026:
Η διορία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, με τα νέα πρόστιμα να είναι ιδιαίτερα αυστηρά: +25% για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου, +50% μέσα στον Φεβρουάριο και +100% από 1η Μαρτίου. Το πρόστιμο ενεργοποιείται και σε μερική εξόφληση.
Πληρωμή δόσεων ρυθμίσεων:
