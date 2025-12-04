Το νέο μοντέλο ελέγχων από την εφορία: Στο μικροσκόπιο 770 μεταβιβάσεις, κληρονομιές και χρηματικές παροχές
Το νέο μοντέλο ελέγχων από την εφορία: Στο μικροσκόπιο 770 μεταβιβάσεις, κληρονομιές και χρηματικές παροχές
Ασυμφωνίες σε απαλλαγές, περιουσιακά στοιχεία και χρηματικές μεταφορές «ξεκλειδώνουν» νέους
ελέγχους καθώς οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ αναλαμβάνουν να τσεκάρουν 6.600 επιστροφές ΦΠΑ και 1.500 νομικά πρόσωπα
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν 770 δηλώσεις που εκκαθαρίστηκαν αυτόματα από το myProperty, καθώς ασυμφωνίες σε απαλλαγές πρώτης κατοικίας, περιουσιακά στοιχεία και χρηματικές παροχές οδηγούν σε στοχευμένη διασταύρωση βάσει του αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου.
Το δείγμα περιλαμβάνει 270 δηλώσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας, 230 δηλώσεις κληρονομιάς και 270 χρηματικές γονικές παροχές, οι οποίες θεωρούνται υποθέσεις υψηλής ευαισθησίας λόγω των συχνών αποκλίσεων που εντοπίζονται στα στοιχεία που δηλώνουν οι φορολογούμενοι.
Στις μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, αν ο δικαιούχος διαθέτει άλλη κατοικία, αν καλύπτονται τα όρια τετραγωνικών και αντικειμενικής αξίας και αν τα στοιχεία συμφωνούν με το Ε9, το Κτηματολόγιο και τα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΑΔΕ.
Στις κληρονομιές ο έλεγχος επικεντρώνεται στην ορθή εφαρμογή των απαλλαγών και στην πλήρη αποτύπωση της κληρονομιαίας περιουσίας. Στις χρηματικές γονικές παροχές ελέγχονται η κατηγορία συγγένειας, τα ποσά των τραπεζικών μεταφορών και πιθανές τμηματικές κινήσεις που μπορεί να αλλοιώνουν τη φορολογική εικόνα.
Οι έλεγχοι γίνονται κεντρικά από τα αρμόδια τμήματα της ΑΑΔΕ και κυρίως από τα ΚΕΦΟΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης, με πλήρη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή: ο ελεγκτής ανοίγει τη δήλωση, αντιπαραβάλλει τετραγωνικά, αξίες, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία περιουσίας και τραπεζικά δεδομένα και, εφόσον εντοπιστούν ασυμφωνίες, ζητά ηλεκτρονικά τα αναγκαία δικαιολογητικά από τον φορολογούμενο.
Παράλληλα με τις 770 στοχευμένες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, επικαιροποίηση γίνεται και στους στόχους της καθημερινότητας, καθώς οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ αναλαμβάνουν τη διενέργεια 6.600 στοχευμένων ελέγχων επιστροφής ΦΠΑ, 1.500 ελέγχων νομικών προσώπων και λοιπών περιπτώσεων, ενώ προγραμματίζονται 8.318 μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση στοιχείων από POS, myData, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και κάθε άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό ίχνος για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους. Η καθημερινότητα των ελέγχων γίνεται πλέον ψηφιακή, συνεχής και απολύτως στοχευμένη, με βάση πραγματικά δεδομένα και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι έλεγχοι έχουν φύγει από το παλιό μοντέλο της επιτόπιας επίσκεψης και της εκ των υστέρων έρευνας στα βιβλία, καθώς η ΑΑΔΕ έχει περάσει οριστικά στην εποχή των hi-tech ελέγχων. Στο αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπεται η σύνταξη και υποβολή στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης για την περίοδο των επόμενων ετών, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για να εφαρμοστεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Η τεχνολογική αυτή θωράκιση ενισχύει την ανάλυση κινδύνου, τις πραγματικού χρόνου διασταυρώσεις και την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών.
Και η ευρύτερη εικόνα των ελέγχων δείχνει ότι ο μηχανισμός δουλεύει ήδη σε υψηλές στροφές, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να στραφεί τώρα στις 770 κρίσιμες δηλώσεις ακινήτων και χρηματικών παροχών. Ξεκινώντας από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογούμενων, έχουν ολοκληρωθεί 960 έλεγχοι νέου τύπου με πρόσθετους φόρους 227,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα Ελεγκτικά Κέντρα έχουν βεβαιώσει πάνω από 1 δισ. ευρώ από 10.171 στοχευμένους ελέγχους υψηλής επικινδυνότητας. Στις ΥΕΔΔΕ καταγράφονται 104 υποθέσεις απάτης ΦΠΑ και 959 έρευνες σε άλλα αντικείμενα, με συνολικά διαφυγόντα έσοδα άνω των 317 εκατ. ευρώ, ενώ άλλες 32.145 έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στους προληπτικούς ελέγχους για αποδείξεις και POS–ταμειακές, τα πρόστιμα έχουν ανέλθει σε 40,5 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή δείχνει γιατί το αναθεωρημένο σχέδιο της ΑΑΔΕ στρέφει πλέον το βάρος του στις δηλώσεις κεφαλαίου, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ασυμφωνίες και τα μεγαλύτερα λάθη.
