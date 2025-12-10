Bloomberg: Τεστ υψηλού συμβολισμού για την Ελλάδα η μάχη Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Η εκλογή του θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της ευρωζώνης, δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ - Η Ελλάδα «παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη»