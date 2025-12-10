Bloomberg: Τεστ υψηλού συμβολισμού για την Ελλάδα η μάχη Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup
Η εκλογή του θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της ευρωζώνης, δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ - Η Ελλάδα «παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη»
Η Ελλάδα πρόκειται να αντιμετωπίσει την πιο συμβολική δοκιμασία μέχρι στιγμής στην πορεία της προς την αποκατάστασή της στους κόλπους της ευρωζώνης, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατεβαίνει υποψήφιος για την προεδρία του ίδιου φόρουμ όπου κάποτε εκτυλίχθηκε η κρίση χρέους της χώρας, αναφέρει το Bloomberg.
Σε ψηφοφορία που πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη, ο Πιερρακάκης θα ανταγωνιστεί τον Βέλγο Βινσέντ φαν Πετεγκέμ για τη θέση του προέδρου του Eurogroup, του κλαμπ των υπουργών Οικονομικών της περιοχής, οι νυχτερινές συναντήσεις των οποίων πριν από περισσότερο από μια δεκαετία επικεντρώνονταν στην Ελλάδα για όλους τους λάθος λόγους.
Και οι δύο έχουν κάνει εκστρατεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από τότε που αναδείχθηκαν ως οι μοναδικοί δύο υποψήφιοι για την κενή θέση που δημιουργήθηκε μετά την ξαφνική παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου. Ο νικητής θα προεδρεύει των μηνιαίων συναντήσεων και θα εκπροσωπεί την ευρωζώνη σε όλο τον κόσμο.
Το πιθανό αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη σαφές, καθώς οι περισσότερες πρωτεύουσες παραμένουν μέχρι στιγμής σιωπηλές ως προς το ποιον θα υποστηρίξουν, αλλά το αφήγημα της εθνικής εξιλέωσης που παρουσίασε η Αθήνα μετά από πολυετή προσπάθεια για τον περιορισμό του χρέους είναι κάτι που ο αντίπαλος του Πιερρακάκη για τη θέση δεν μπορεί να προσφέρει.
«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της ευρωζώνης», δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, ο οποίος προήδρευσε της ομάδας κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης του δημόσιου χρέους της χώρας. «Όλη η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη».
Ο Ντάισελμπλουμ προήδρευε κατά τη διάρκεια ίσως της χειρότερης στιγμής της Ελλάδας στο Eurogroup στα τέλη Ιουνίου 2015. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνησή της ενός αιφνιδιαστικού δημοψηφίσματος για τους νέους όρους διάσωσης — και το αίτημα προς τους ψηφοφόρους να τους απορρίψουν — μια συνάντηση στις Βρυξέλλες έγινε πιο οξεία από ποτέ.
Όταν ο τότε υπουργός Οικονομικών της χώρας αποχώρησε, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προχώρησαν σε συζήτηση για το πώς να προστατεύσουν τις οικονομίες τους από την πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.
Τέτοια επεισόδια κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους που έπληξε μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης και της Ιρλανδίας και απαιτούσε τρεις διαδοχικές διασώσεις για την Αθήνα, έκαναν το Eurogroup και τους προέδρους του να αποκτήσουν κακή φήμη στην κοινωνία της περιοχής. Για χρόνια, οι Έλληνες πολίτες το θεωρούσαν ως ένα από τα βασικά όργανα που λάμβαναν σκληρές αποφάσεις που επηρέαζαν το οικονομικό τους μέλλον.
Αντίθετα, πρόσφατες δημοσκοπήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η χώρα έχει πλέον το υψηλότερο ποσοστό ψηφοφόρων που υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει «μεγαλύτερος συντονισμός» στην οικονομική πολιτική μεταξύ των μελών της ευρωζώνης, παρόλο που το 28% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να θεωρεί ότι το νόμισμα είναι «κακό» για τη χώρα.
Από δημοσιονομική άποψη, η Ελλάδα έχει σημειώσει δραματικά βήματα προόδου. Αν και το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει το μεγαλύτερο στην ΕΕ, ο λόγος αυτός μειώνεται ραγδαία. Η χώρα είναι μία από τις λίγες στην Ένωση που παρουσιάζει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, και η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες, αν και έχει να καλύψει μεγάλο έδαφος μετά από χρόνια χαμένης ανάπτυξης.
Greece is about to face the most symbolic test yet on its road to euro-area rehabilitation as its finance minister bids to run the same forum where the country’s debt crisis once played out https://t.co/LfCTBUg5O5— Bloomberg (@business) December 10, 2025
