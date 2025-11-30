Κυριάκος Πιερρακάκης: Από τη Λεόντειο στο Eurogroup - Η διαδρομή του και το στοίχημα για την ηγεσία των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης

Αθήνα – ΜΙΤ - Αθήνα

Μανιάτης στην καταγωγή, γεννημένος το 1983 και μεγαλωμένος στα Πατήσια, φοίτησε στη Λεόντειο, ένα σχολείο που συνδυάζει την κλασική παιδεία με το διεθνή προσανατολισμό. Εκεί άρχισε να διαμορφώνεται ο συνδυασμός παράδοσης και τεχνολογίας που θα χαρακτήριζε αργότερα την πορεία του στην πολιτική.Στο σπίτι, ένας γιατρός πατέρας και μια δικηγόρος μητέρα δεν τον πίεσαν να ακολουθήσει τα δικά τους βήματα. Τον άφησαν να χαθεί στα περιοδικά Pixel και Computer για όλους, που έγιναν ο πρώτος του κόσμος. Oλοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια πήγε στοκαι στο– όπως λέει συχνά, για να αλλάξει η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους που μιλούν τόσο τη γλώσσα των bits όσο και τη γλώσσα των θεσμών.Το 2012,σε ηλικία 29 ετών γνώρισε τον, ο οποίος τώρα συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup. Ως, ο Πιερρακάκης έγινε το πρόσωπο της ψηφιακής μετάβασης. Το gov.gr ήταν μια αλλαγή κουλτούρας. Το σύστημα των εμβολιασμών κατά της COVID-19 αποτέλεσε δομικό τεστ για το αν το κράτος μπορεί να λειτουργεί με ακρίβεια.Το 2023 μετακινήθηκε στο, όπου προώθησε τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ήταν μια τομή που γκρέμισε ένα βαθύ ταμπού της μεταπολίτευσης και η ωφέλεια του θα φανεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα απαγόρευσε τα κινητά στα σχολεία, εισήγαγε το, δίνοντας σε κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή γεωγραφίας, πρόσβαση σε σύγχρονη εκπαιδευτική υποστήριξη.Ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2025, ήλθε η ώρα του. Για πολλούς, ήταν ένα άλμα. Για τον ίδιο, ήταν συνέχεια. Θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση και η οικονομική σταθερότητα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο νέο του ρόλο έχει την πεποίθηση ότι η δημοσιονομική πειθαρχία, η ανάπτυξη και η θεσμική αυτοπεποίθηση μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς υπερβολικούς θριάμβους και χωρίς εύκολους πανικούς.Πίσω από όλες τις δημόσιες ιδιότητες παραμένει ένας άνθρωπος με σταθερές ρίζες. Ζει στις Αχαρνές, είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Στο γραφείο του, ανάμεσα σε βιβλία για την πολιτική του 21ου αιώνα, κρατά μερικές συλλεκτικές κάρτες από τα εξώφυλλα των περιοδικών της παιδικής του ηλικίας.