Επιστροφή στα ρεκόρ για τη Wall Street – Σε νέο υψηλό ο S&P 500, πρώτη φορά πάνω από τις 26.000 ο Nasdaq
Η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η διατήρηση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή διατήρησαν αισιόδοξους τους επενδυτές - Στα πράσινα ο πενθήμερος απολογισμός - Έκτη κερδοφόρα εβδομάδα για τον S&P 500, το μεγαλύτερο σερί από το 2024
Τα σημάδια ανθεκτικότητας της αμερικανικής αγοράς εργασίας οδήγησαν τη Wall Street σε νέα ιστορικά υψηλά στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς ενισχύονται τα στοιχήματα ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου παραμένει ισχυρή παρά το ενεργειακό σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη σε όλους τους δείκτες και με τους S&P 500 και Nasdaq να φτάνουν σε νέα επίπεδα ρεκόρ!
Συγκεκριμένα, ο S&P 500 έφτασε σε νέα υψηλά στις 7.398 μονάδες με άνοδο 0,84% και ο Nasdaq πέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 26.000 μονάδων, στις 26.247, με ισχυρό άλμα ύψους 1,71%. Αντιστοίχως ο Dow Jones, αν και κατέγραψε συνεχείς αυξομειώσεις, τελικά κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος με έστω και οριακή αύξηση 0,02% στις 49.609 μονάδες.
Με την επίδοση αυτή ο S&P 500 συμπλήρωσε την έκτη κερδοφόρα εβδομάδα, ήτοι το μεγαλύτερο σερί από το 2024, με πενθήμερη αύξηση 2% και ο Nasdaq αποκόμισε εντυπωσιακά εβδομαδιαία κέρδη ύψους 4%. Ο Dow κατάφερε μεν να παραμείνει σε θετικό έδαφος, αλλά με μικρή άνοδο 0,2%.
Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,36% και του 2ετούς στο 3,89%.
Παρότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν ο βασικός παράγοντας που καθορίζει το κλίμα στις αγορές, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τα οικονομικά στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η έκθεση για την αγορά εργασίας του Απριλίου. Οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα έκαναν άλμα κατά 115.000, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των οικονομολόγων που ανέμεναν 65.000. Το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε στο 4,3%.
«Η οικονομία είναι πολύ καλύτερη απ’ ό,τι υποστήριζαν όσοι προέβλεπαν καταστροφή», επεσήμανε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management. «Υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι, οι υψηλές τιμές πετρελαίου, ο επίμονος πληθωρισμός και τα επιτόκια που θα μείνουν υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα, κι όμως η αγορά εργασίας συνεχίζει να δημιουργεί θέσεις εργασίας» πρόσθεσε.
Πάντως, παρά το θετικό αποτέλεσμα από το πεδίο της απασχόλησης, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές εστιάζουν πλέον περισσότερο στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των τιμών πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα στοιχεία του Απριλίου έδειξαν επίσης πιέσεις στην αύξηση των μισθών εξαιτίας του πληθωρισμού.
«Η σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας τον Απρίλιο επιβεβαιώνει την ισχυρότερη τάση στην αγορά εργασίας από την αρχή της χρονιάς. Η αγορά περνά σταδιακά από μια περίοδο χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων σε μια φάση μέτριων προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων.
Πρόκειται για καθησυχαστική εξέλιξη, ιδιαίτερα μετά την αυξημένη ανησυχία που κατέγραψαν οι έρευνες επιχειρήσεων και καταναλωτών για τον πόλεμο με το Ιράν», σχολίασε ο Μπιλ Άνταμς της Fifth Third Commercial Bank.
Πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων, οι αγορές είχαν ενσωματώσει ένα μικρό ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στη χρονιά, ώστε να αντιμετωπιστεί το πληθωριστικό σοκ από τον πόλεμο. Ωστόσο, μετά τα νέα στοιχεία, οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων περιορίστηκαν, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Παρά τα θετικά σημάδια από την αγορά εργασίας, η Federal Reserve αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα γύρω από την άνοδο των τιμών ενέργειας, σύμφωνα με τον Κρις Καμπίτσης της Barnum Financial Group.
Την ίδια στιγμή, νέα απογοητευτικά στοιχεία ήρθαν από το μέτωπο της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανακοίνωσε ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε τον Μάιο στις 48,2 μονάδες από 49,8 τον Απρίλιο, στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.
«Οι καταναλωτές συνεχίζουν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος, κυρίως λόγω της εκτίναξης των τιμών στα καύσιμα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δύσκολα θα βελτιώσουν την ψυχολογία μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ενεργειακές ροές και να υποχωρήσουν οι τιμές ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.
Ενθαρρυντικά για την αγορά λειτούργησε και το γεγονός ότι η αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ δεν οδήγησε σε εκτροχιασμό της κατάστασης ή επίσημη λήξη της εκεχειρίας.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αμερικανικές δυνάμεις πυροβόλησαν και ακινητοποίησαν δύο άδεια ιρανικά πετρελαιοφόρα που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν. Επίσης, ανέφερε ότι ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο είχε ακινητοποιηθεί την Τετάρτη.
Η ενημέρωση ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία απέκρουσαν ιρανικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ. Το Fox News μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ απάντησαν πλήττοντας στόχους στο λιμάνι Κεσμ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.
Παρά τις κινήσεις αυτές, ο Λευκός Οίκος διεμήνυσε ότι θεωρεί ότι η εκεχειρία κρατάει ακόμη, με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ να υποβαθμίζει τις εν λόγω επιθέσεις ως ένα «ένα απλό χτύπημα για τα μάτια του κόσμου».
Πάντως, το Ιράν εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση 14 σημείων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς να έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης εντός της ημέρας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, αλλά με μικρά κέρδη. Η προθεσμιακή τιμή του Brent κινήθηκε λίγο πάνω από τα 101 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
Στο εταιρικό μέτωπο, η ισχυρή περίοδος αποτελεσμάτων συνέχισε να στηρίζει τη Wall Street.
Οι αμερικανικές επιχειρήσεις καταγράφουν μέχρι στιγμής μια από τις ισχυρότερες περιόδους αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών, με τα κέρδη του S&P 500 να αυξάνονται περίπου κατά 27% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση από τα τέλη του 2021. Περίπου το 84% των εταιρειών του δείκτη έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις κερδοφορίας και το 81% τις προβλέψεις για τα έσοδα, ενώ η αύξηση των πωλήσεων κινείται πάνω από το 11%.
«Οι αγορές αντιδρούν σε αυτό που μπορούν να μετρήσουν: τα κέρδη. Η ιστορία ανάπτυξης που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει εξαιρετικά ισχυρή και αυτή η δυναμική αντισταθμίζει προς το παρόν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα», τόνισε ο Κιθ Λέρνερ της Truist.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές και κυρίως οι εταιρείες ημιαγωγών πέρασαν μπροστά με τον δείκτη των εταιρειών μικροτσίπ να έχει ενισχυθεί συνολικά κατά 11% από την περασμένη Παρασκευή.
Η μετοχή της Intel εκτινάχθηκε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι βρίσκεται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία με την Apple για την κατασκευή μικροτσίπ. Άνοδο κατέγραψε και η Broadcom, καθώς τα fund Apollo Global Management και Blackstone φέρονται να εξετάζουν χρηματοδότηση ύψους 35 δισ. δολαρίων.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν επίσης η Micron Technology και η Sandisk, με άνοδο περίπου 14%, χάρη στη συνεχιζόμενη αισιοδοξία για τη ζήτηση μνημών και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όπως και η Dell λόγω των προσδοκιών για αυξημένες πωλήσεις AI servers.
Στις κερδισμένες της ημέρας και η Airbnb αφού ανακοίνωσε έσοδα τριμήνου υψηλότερα των εκτιμήσεων και καλύτερες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.
Αντίθετα, η CoreWeave υποχώρησε κατά 13% μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα και αδύναμες προβλέψεις για τα έσοδα του επόμενου τριμήνου.
Βαριές απώλειες ύψους 23% και για την Cloudflare, αφού ανακοίνωσε περικοπές 1.100 θέσεων εργασίας και αδύναμες προβλέψεις εσόδων, ενώ πιέσεις δέχθηκαν επίσης η MercadoLibre, η Upwork και η Motorola Solutions.
Αξιοσημείωτη και η πτώση της Salesforce, που λειτούργησε ως βαρίδι για τον Dow Jones, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να απομακρύνονται από ορισμένες software μετοχές που θεωρούνται πιο ευάλωτες στην επιβράδυνση της εταιρικής ζήτησης.
