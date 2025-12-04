Τη στήριξη συναδέλφων του στη Βουλή δέχτηκε ο Πιερρακάκης για την υποψηφιότητά του στο Eurogroup
Το στήριξη συναδέλφων του εισέπραξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή, όταν στο τέλος της ομιλίας του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ο προεδρεύων της συνεδρίασης, ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Καββαδάς, του ευχήθηκε καλή επιτυχία, εκ μέρους και των βουλευτών της Επιτροπής, στη δύσκολη μάχη για την προεδρία του Eurogroup.

Αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης για τα Ιδρύματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές, οι παριστάμενοι βουλευτές φωτογραφήθηκαν με τον υπουργό, ως ένδειξη στήριξης σε μια υποψηφιότητα που, όπως έλεγαν, αποκαθιστά το κύρος της Ελλάδας και ενισχύει τον ρόλο της στην Ευρώπη.

Ο ίδιος δέχτηκε τις ευχές των συναδέλφων του με ένα διακριτικό χαμόγελο, το οποίο όμως πρόδιδε την ιδιαίτερη φόρτιση των ημερών.
