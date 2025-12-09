ΕΛΣΤΑΤ: Επιτάχυνε στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο, διψήφιες αυξήσεις σε καφέ και κρέας, νέα άνοδος στα ενοίκια

• 0,5% στην ομάδα, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.• 0,7% στην ομάδα, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.• 2,8% στην ομάδα, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.• 7,4% στην ομάδαλόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.• 0,6% στην ομάδα, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.Οικαταγράφηκαν στα προϊόντα σοκολάτας (22,9%) και τον καφέ (20,7%), τα κρέατα (13%), τα φρούτα (9%) και τα ενοίκια κατοικιών (8,6%).Οιυπήρξαν στο ελαιόλαδο, το φυσικό αέριο, τις σάλτσες, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα λαχανικά.