Στα υψηλότερα επίπεδα από την πανδημία οι απολύσεις στις ΗΠΑ, πάνω από 1,17 εκατ. περικοπές θέσεων έως τον Νοέμβριο
Στα υψηλότερα επίπεδα από την πανδημία οι απολύσεις στις ΗΠΑ, πάνω από 1,17 εκατ. περικοπές θέσεων έως τον Νοέμβριο
Oι περικοπές στη δημόσια διοίκηση, οι πιέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από το κύμα απολύσεων- Την ίδια ώρα οι προσλήψεις υποχωρούν σε χαμηλά 15ετίας
Το 2025 καταγράφεται ως μία από τις δυσκολότερες χρονιές για την αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από την περίοδο της πανδημίας και μετά, σύμφωνα με τα στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Challenger, Gray & Christmas.
Μέχρι τον Νοέμβριο, οι εργοδότες είχαν ανακοινώσει συνολικά 1,17 εκατομμύρια απολύσεις, γεγονός που καθιστά τη φετινή χρονιά μόλις την έκτη από το 1993 κατά την οποία ο αριθμός των περικοπών θέσεων εργασίας ξεπερνά το όριο του 1,1 εκατομμυρίου.
Το 2020 παραμένει η χειρότερη χρονιά, με περισσότερες από 2 εκατομμύρια απολύσεις μέχρι τον Νοέμβριο, λόγω της εκτεταμένης διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.
Το μεγαλύτερο μέρος των φετινών απολύσεων σημειώθηκε κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Πάνω από 600.000 θέσεις εργασίας είχαν ήδη καταργηθεί έως τα τέλη Απριλίου, ενώ μόνο τον Μάρτιο καταγράφηκαν 275.000 περικοπές. Η έξαρση αυτή συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη μείωση των θέσεων στο δημόσιο τομέα στην Ουάσινγκτον, έπειτα από αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, που περιελάμβαναν εκτεταμένες περικοπές σε κρατικούς οργανισμούς.
Τον Νοέμβριο ανακοινώθηκαν 71.321 νέες απολύσεις, αριθμός αυξημένος κατά 24% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αν και μειωμένος σε σχέση με τον Οκτώβριο, όταν οι περικοπές ξεπέρασαν τις 153.000. Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας, με πάνω από 15.000 περικοπές, ενώ ακολούθησε ο κλάδος της τεχνολογίας, με περίπου 12.000 απολύσεις. Ενδεικτικά, η Verizon ανακοίνωσε την πρόθεσή της να απολύσει 13.000 εργαζομένους.
Βασικοί λόγοι για τις απολύσεις τον Νοέμβριο ήταν η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και οι ευρύτερες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, σε ετήσια βάση, ο παράγοντας που εμφανίζεται συχνότερα ως αιτία είναι η δράση του Department of Government Efficiency, που συνδέεται με σχεδόν 300.000 περικοπές. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναφερθεί ως αιτία για περίπου 55.000 απολύσεις μέσα στο έτος.
Την ίδια στιγμή, οι προσλήψεις παρουσιάζουν επιβράδυνση. Οι εργοδότες έχουν ανακοινώσει λιγότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας έως τον Νοέμβριο, αριθμός μειωμένος κατά 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ο χαμηλότερος από το 2010. Αν και η αυξημένη κατανάλωση κατά την περίοδο της Black Friday και της Ημέρας των Ευχαριστιών ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσκαιρες προσλήψεις τον Δεκέμβριο, παραμένει αβέβαιο εάν αυτές οι θέσεις θα διατηρηθούν μέσα στο νέο έτος.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 191.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 29 Νοεμβρίου, περίοδο που περιλάμβανε την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, στοιχείο που συχνά αυξάνει τη μεταβλητότητα των δεδομένων. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις παρέμειναν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2021, υποδεικνύοντας χαμηλή κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
Μέχρι τον Νοέμβριο, οι εργοδότες είχαν ανακοινώσει συνολικά 1,17 εκατομμύρια απολύσεις, γεγονός που καθιστά τη φετινή χρονιά μόλις την έκτη από το 1993 κατά την οποία ο αριθμός των περικοπών θέσεων εργασίας ξεπερνά το όριο του 1,1 εκατομμυρίου.
Το 2020 παραμένει η χειρότερη χρονιά, με περισσότερες από 2 εκατομμύρια απολύσεις μέχρι τον Νοέμβριο, λόγω της εκτεταμένης διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.
Το μεγαλύτερο μέρος των φετινών απολύσεων σημειώθηκε κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Πάνω από 600.000 θέσεις εργασίας είχαν ήδη καταργηθεί έως τα τέλη Απριλίου, ενώ μόνο τον Μάρτιο καταγράφηκαν 275.000 περικοπές. Η έξαρση αυτή συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη μείωση των θέσεων στο δημόσιο τομέα στην Ουάσινγκτον, έπειτα από αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, που περιελάμβαναν εκτεταμένες περικοπές σε κρατικούς οργανισμούς.
Τον Νοέμβριο ανακοινώθηκαν 71.321 νέες απολύσεις, αριθμός αυξημένος κατά 24% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αν και μειωμένος σε σχέση με τον Οκτώβριο, όταν οι περικοπές ξεπέρασαν τις 153.000. Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας, με πάνω από 15.000 περικοπές, ενώ ακολούθησε ο κλάδος της τεχνολογίας, με περίπου 12.000 απολύσεις. Ενδεικτικά, η Verizon ανακοίνωσε την πρόθεσή της να απολύσει 13.000 εργαζομένους.
Βασικοί λόγοι για τις απολύσεις τον Νοέμβριο ήταν η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και οι ευρύτερες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, σε ετήσια βάση, ο παράγοντας που εμφανίζεται συχνότερα ως αιτία είναι η δράση του Department of Government Efficiency, που συνδέεται με σχεδόν 300.000 περικοπές. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναφερθεί ως αιτία για περίπου 55.000 απολύσεις μέσα στο έτος.
Την ίδια στιγμή, οι προσλήψεις παρουσιάζουν επιβράδυνση. Οι εργοδότες έχουν ανακοινώσει λιγότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας έως τον Νοέμβριο, αριθμός μειωμένος κατά 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ο χαμηλότερος από το 2010. Αν και η αυξημένη κατανάλωση κατά την περίοδο της Black Friday και της Ημέρας των Ευχαριστιών ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσκαιρες προσλήψεις τον Δεκέμβριο, παραμένει αβέβαιο εάν αυτές οι θέσεις θα διατηρηθούν μέσα στο νέο έτος.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 191.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 29 Νοεμβρίου, περίοδο που περιλάμβανε την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, στοιχείο που συχνά αυξάνει τη μεταβλητότητα των δεδομένων. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις παρέμειναν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2021, υποδεικνύοντας χαμηλή κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα