Στα υψηλότερα επίπεδα από την πανδημία οι απολύσεις στις ΗΠΑ, πάνω από 1,17 εκατ. περικοπές θέσεων έως τον Νοέμβριο

Oι περικοπές στη δημόσια διοίκηση, οι πιέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από το κύμα απολύσεων- Την ίδια ώρα οι προσλήψεις υποχωρούν σε χαμηλά 15ετίας