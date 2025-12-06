Ευρωπαϊκή άμυνα: Η ουκρανική κρίση, τα 6,8 τρισ. ευρώ, το SAFE και η ελληνική πρόκληση

Η ΕΕ επιταχύνει την αμυντική ολοκλήρωση λόγω Ουκρανίας, κινητοποιώντας τρισεκατομμύρια – Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας με ενεργό συμμετοχή να διεκδικήσει ρόλο παραγωγού στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική