Ευρωπαϊκή άμυνα: Η ουκρανική κρίση, τα 6,8 τρισ. ευρώ, το SAFE και η ελληνική πρόκληση
Ευρωπαϊκή άμυνα: Η ουκρανική κρίση, τα 6,8 τρισ. ευρώ, το SAFE και η ελληνική πρόκληση
Η ΕΕ επιταχύνει την αμυντική ολοκλήρωση λόγω Ουκρανίας, κινητοποιώντας τρισεκατομμύρια – Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας με ενεργό συμμετοχή να διεκδικήσει ρόλο παραγωγού στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική
Οι τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας – με ενεργή εμπλοκή των ΗΠΑ και έμμεση συμμετοχή της ΕΕ – που μονοπώλησαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον τις προηγούμενες ημέρες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της μεταψυχροπολεμικής περιόδου.
Οι πιέσεις στο πεδίο των μαχών, οι διακυμάνσεις στην αμερικανική στρατηγική και η ανάγκη για σταθερότητα στο ευρωπαϊκό έδαφος καταδεικνύουν πως η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά σε εξωευρωπαϊκά κέντρα ισχύος.
Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες διαμορφώνουν έναν πρωτοφανή χάρτη χρηματοδότησης καθώς 6,8 τρισ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν στην άμυνα την επόμενη δεκαετία, καλύπτοντας τόσο εξοπλισμούς και υποδομές όσο και την εδραίωση μιας πραγματικά ενιαίας αμυντικής βιομηχανικής βάσης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι πιέσεις στο πεδίο των μαχών, οι διακυμάνσεις στην αμερικανική στρατηγική και η ανάγκη για σταθερότητα στο ευρωπαϊκό έδαφος καταδεικνύουν πως η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά σε εξωευρωπαϊκά κέντρα ισχύος.
Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες διαμορφώνουν έναν πρωτοφανή χάρτη χρηματοδότησης καθώς 6,8 τρισ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν στην άμυνα την επόμενη δεκαετία, καλύπτοντας τόσο εξοπλισμούς και υποδομές όσο και την εδραίωση μιας πραγματικά ενιαίας αμυντικής βιομηχανικής βάσης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα