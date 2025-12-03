Χατζηδάκης: Δεν αργεί η ανακοίνωση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας

Γίνονται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό που αποκαλείται «ιταλικό μοντέλο» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απαντώντας στην πρόεδρο του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη που είπε ότι οι βιομήχανοι αγωνιούν για το κόστος της ενέργειας