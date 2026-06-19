Το νέο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών – Διεθνή funds και τιτλοποιήσεις αλλάζουν το παιχνίδι
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Το νέο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών – Διεθνή funds και τιτλοποιήσεις αλλάζουν το παιχνίδι

Η Ελλάδα αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας όπου οι τιτλοποιήσεις μετασχημάτισαν το τραπεζικό σύστημα - Πού κατευθύνεται η αγορά

Το νέο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών – Διεθνή funds και τιτλοποιήσεις αλλάζουν το παιχνίδι
Ειρήνη Σακελλάρη
Οι τιτλοποιήσεις αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά εργαλεία στα οποία θα προσφύγουν και οι ελληνικές τράπεζες για κεφαλαιακή ενίσχυση, όπου και όταν αυτή κριθεί απαραίτητη. Αλλωστε οι κεφαλαιακές επιταγές της Βασιλείας θεωρούνται αμείλικτες.

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα το θέμα αναλύθηκε εκτενώς στο πλαίσιο ειδικού roadshow που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, όπου αναδείχθηκαν οι κεφαλαιακές ανάγκες των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ένα περιβάλλον νέων μορφών χρηματοδότησης αλλά και νέων κινδύνων που συνοδεύουν το τραπεζικό σύστημα.

Αν εξετάσουμε την αγορά τιτλοποιήσεων (securitisations) στην Ευρώπη σήμερα, η εικόνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.

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Ειρήνη Σακελλάρη
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