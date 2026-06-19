Το νέο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών – Διεθνή funds και τιτλοποιήσεις αλλάζουν το παιχνίδι
Το νέο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών – Διεθνή funds και τιτλοποιήσεις αλλάζουν το παιχνίδι
Η Ελλάδα αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας όπου οι τιτλοποιήσεις μετασχημάτισαν το τραπεζικό σύστημα - Πού κατευθύνεται η αγορά
Οι τιτλοποιήσεις αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά εργαλεία στα οποία θα προσφύγουν και οι ελληνικές τράπεζες για κεφαλαιακή ενίσχυση, όπου και όταν αυτή κριθεί απαραίτητη. Αλλωστε οι κεφαλαιακές επιταγές της Βασιλείας θεωρούνται αμείλικτες.
Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα το θέμα αναλύθηκε εκτενώς στο πλαίσιο ειδικού roadshow που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, όπου αναδείχθηκαν οι κεφαλαιακές ανάγκες των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ένα περιβάλλον νέων μορφών χρηματοδότησης αλλά και νέων κινδύνων που συνοδεύουν το τραπεζικό σύστημα.
Αν εξετάσουμε την αγορά τιτλοποιήσεων (securitisations) στην Ευρώπη σήμερα, η εικόνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.
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Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα το θέμα αναλύθηκε εκτενώς στο πλαίσιο ειδικού roadshow που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, όπου αναδείχθηκαν οι κεφαλαιακές ανάγκες των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ένα περιβάλλον νέων μορφών χρηματοδότησης αλλά και νέων κινδύνων που συνοδεύουν το τραπεζικό σύστημα.
Αν εξετάσουμε την αγορά τιτλοποιήσεων (securitisations) στην Ευρώπη σήμερα, η εικόνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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