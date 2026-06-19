Το νέο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών – Διεθνή funds και τιτλοποιήσεις αλλάζουν το παιχνίδι

Η Ελλάδα αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας όπου οι τιτλοποιήσεις μετασχημάτισαν το τραπεζικό σύστημα - Πού κατευθύνεται η αγορά