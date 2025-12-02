Στα χέρια της Υφαντής και τυπικά η Νίκας, ολοκληρώθηκε η εξαγορά

Την ολοκλήρωση του deal ανακοίνωσαν Bespoke και Υφαντής - Θεοδωρόπουλος: Είμαστε βέβαιοι ότι, υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά την πορεία της - Υφαντής: Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας και των δύο εταιριών