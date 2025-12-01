Νέο κύμα ρευστοποιήσεων για το Bitcoin, έκανε βουτιά έως 6% κάτω από τα 86.000 δολάρια
Νέο κύμα ρευστοποιήσεων για το Bitcoin, έκανε βουτιά έως 6% κάτω από τα 86.000 δολάρια
Η ανάκαμψη των τελευταίων ημερών αποδείχθηκε βραχύβια, με τους traders πλέον να προετοιμάζονται για βαθύτερες διορθώσεις
Ο Δεκέμβριος άνοιξε με αναταράξεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων, καθώς το Bitcoin κατρακύλησε έως και 6% κάτω από το όριο των 86.000 δολαρίων στην ασιατική συνεδρίαση της Δευτέρας, προκαλώντας νέα ανησυχία στους επενδυτές. Παρόμοια εικόνα εμφάνισαν και τα υπόλοιπα tokens, με το Ether να υποχωρεί πάνω από 7% στα 2.800 δολάρια και το Solana να χάνει 7,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Το κλίμα θεωρείται εύθραυστο, καθώς η περίοδος διόρθωσης που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου είχε φαινομενικά κοπάσει, πριν οι πωλήσεις επανέλθουν με σφοδρότητα.
Η αγορά είχε ήδη κλονιστεί όταν διαγράφηκαν περίπου 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις, λίγες ημέρες μετά το ιστορικό ρεκόρ των 126.251 δολαρίων του Bitcoin. Τον Νοέμβριο η πτώση έφτασε το 16,7%, όμως η σταθεροποίηση των τελευταίων ημερών έφερε το Bitcoin ξανά πάνω από τα 90.000 δολάρια. Αυτή η ανάκαμψη αποδείχθηκε βραχύβια, με τους traders πλέον να προετοιμάζονται για βαθύτερες διορθώσεις.
Ο Σον ΜακΝάλτι, επικεφαλής παραγώγων Ασίας-Ειρηνικού στη FalconX, χαρακτήρισε την πρώτη μέρα του μήνα ως «risk-off εκκίνηση», τονίζοντας ότι οι περιορισμένες εισροές στα ETFs Bitcoin και η απουσία αγοραστών της πτώσης εντείνουν την αβεβαιότητα. Όπως είπε, η αγορά παρακολουθεί στενά το επίπεδο των 80.000 δολαρίων ως κρίσιμο σημείο στήριξης, ενώ οι διαρθρωτικές πιέσεις αναμένεται να συνεχιστούν.
