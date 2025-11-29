9.5 εκατομμύρια για το ωραιότερο σπίτι στην Αθήνα με θέα την Ακρόπολη
9.5 εκατομμύρια για το ωραιότερο σπίτι στην Αθήνα με θέα την Ακρόπολη
Ο συνδυασμός ιστορικής γοητείας και σύγχρονης ζωής το καθιστούν το ωραιότερο αρχοντικό της Αθήνας. Το γεγονός ότι από την βεράντα του νιώθεις ότι είσαι ένα με τον ιερό βράχο δημιουργεί ανταγωνισμό για το ποιος rich & low profile τελικά θα το πάρει
Κρυμμένο στη σκιά της Ακρόπολης το νεοκλασικό των 690 τμ. προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό αρχαίου μεγαλείου και σύγχρονης κομψότητας.
Το Athenian Legacy όπως ονομάζεται το ακίνητο το οποίο πωλείται μέσω της Greece Sotheby’s International Realty, βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία, την αγαπητή σε όλους μας -ατμοσφαιρική Πλάκα.
Η εγγύτητά του με την Ακρόπολη είναι αξιοσημείωτη ούτως ώστε να νιώθει ο επισκέπτης ότι απλώνοντας το χέρι του μπορεί να αγγίξει τον ιερό βράχο προσφέροντας απαράμιλλη πρόσβαση σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του κόσμου.
Το επιβλητικό ακίνητο αποτελούμενο από μια πλήρως ανακαινισμένη κατοικία 435 τ.μ. και μια παρακείμενη των 257 τ.μ. εκτείνεται συνολικά σε 690 τετραγωνικά μέτρα. Η πολυεπίπεδη διαρρύθμιση δημιουργεί μια αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ οι τοίχοι επενδυμένοι με κισσό μαλακώνουν την πρόσοψη και συνδέουν το οίκημα με το φυσικό του περιβάλλον. Τα πράσινα παντζούρια προσθέτουν μια παραδοσιακή πινελιά, αντανακλώντας τα χρώματα της φύσης και ενισχύοντας τη γοητεία του σπιτιού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το Athenian Legacy όπως ονομάζεται το ακίνητο το οποίο πωλείται μέσω της Greece Sotheby’s International Realty, βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία, την αγαπητή σε όλους μας -ατμοσφαιρική Πλάκα.
Η εγγύτητά του με την Ακρόπολη είναι αξιοσημείωτη ούτως ώστε να νιώθει ο επισκέπτης ότι απλώνοντας το χέρι του μπορεί να αγγίξει τον ιερό βράχο προσφέροντας απαράμιλλη πρόσβαση σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του κόσμου.
Το επιβλητικό ακίνητο αποτελούμενο από μια πλήρως ανακαινισμένη κατοικία 435 τ.μ. και μια παρακείμενη των 257 τ.μ. εκτείνεται συνολικά σε 690 τετραγωνικά μέτρα. Η πολυεπίπεδη διαρρύθμιση δημιουργεί μια αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ οι τοίχοι επενδυμένοι με κισσό μαλακώνουν την πρόσοψη και συνδέουν το οίκημα με το φυσικό του περιβάλλον. Τα πράσινα παντζούρια προσθέτουν μια παραδοσιακή πινελιά, αντανακλώντας τα χρώματα της φύσης και ενισχύοντας τη γοητεία του σπιτιού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα