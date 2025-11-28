Η νέα εποχή της Black Friday: Οι Έλληνες αφήνουν τα προϊόντα και «επενδύουν» σε εμπειρίες

Και ίσως εδώ, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της μελέτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ στο ΟΠΑ και Κ. Βασιλικοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ στο ΟΠΑ, βρίσκεται η ουσία της Black Friday του 2025. Δεν είναι πλέον μια γιορτή κατανάλωσης και συσσώρευσης πραγμάτων, αλλά μια περίοδος αναζήτησης εμπειριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα, την εκπαίδευση, τη διάθεση και την ποιότητα ζωής. Η αγορά υπηρεσιών, όπως δείχνει η έρευνα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ, δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις αλλά τις δημιουργεί.