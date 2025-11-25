ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τι μπορεί να κάνει η Black Friday στον εγκέφαλό μας – Top tips από τους ειδικούς για να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Δύο ειδικοί αναλύουν τις παγίδες της διάσημης ημέρας των εκπτώσεων και συμβουλεύουν πώς να κάνετε ουσιαστικές και χρήσιμες αγορές, χωρίς να ξοδέψετε άσκοπα χρήματα

Βίκυ Βενιού
Κάθε Νοέμβριο, η Black Friday κάνει την εμφάνισή της με υποσχέσεις για τεράστιες εκπτώσεις και προσφορές «μόνο για μία μέρα». Οι προωθητικές ενέργειες είναι δυνατές, αδιάκοπες και, συχνά, ακαταμάχητες.

Ωστόσο, πίσω από τα γυαλιστερά πανό και τις οθόνες που μετρούν αντίστροφα, κρύβεται μια πολύ καλά υπολογισμένη στρατηγική, τονίζουν σε σχετικό άρθρο τους στο The Conversation o Tijl Grootswagers, Ερευνητής στη Γνωστική Νευροεπιστήμη, Πανεπιστήμιο Δυτικού Σίδνεϊ και ο Daniel Feuerriegel, Ερευνητής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πρόβλεψης και Λήψης Αποφάσεων στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

