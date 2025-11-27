Η Magic Black Friday της SKY express ξεκίνησε με έκπτωση έως 70% σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κλείστε τη θέση σας μέχρι και 01/12/2025 σε economy ή και business ναύλο για ταξίδια από 10 Ιανουαρίου 2026 έως 20 Οκτωβρίου 2026