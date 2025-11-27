Black Friday 2025: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πριν τις αγορές τους

Black Friday και Cyber Monday

– Αναγραφής νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε. Η προηγούμενη τιμή μπορεί να εμφανίζεται σε διαγραμμένη μορφή. Π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή «50 ευρώ »– Άλλων διαφημιστικών πρακτικών, όπως «αγοράστε σήμερα χωρίς να πληρώσετε τον ΦΠΑ», η οποία ενημερώνει τον καταναλωτή ότι η μείωση της τιμής ισούται με την αξία του ΦΠΑ (χωρίς να σημαίνει ότι ο ΦΠΑ δεν εισπράττεται)– Ανακοινώσεις όπως «εκπτωτική» τιμή, «ειδικές προσφορές» ή «προσφορές Black Friday»5.για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.Λόγω του ότι οι αγορές η συγκεκριμένη ημέρα ή γενικά κατά τις εκπτωτικές περιόδους γίνονται πλέον, σε μεγάλο ποσοστό, ηλεκτρονικά, οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να αγνοούνΗ βασική ομοιότητα μεταξύ των δύο ημερών είναι η πληθώρα προσφορών που μπορούν να βρουν οι καταναλωτές.Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και δεν λείπουν προσφορές κάθε είδους, ακόμα και ρούχα ή παπούτσια.Από την άλλη η Cyber Monday είναι μια μέρα που επικρατούν τα προϊόντα τεχνολογίας gadgets, software και συνδρομές, τα οποία διετίθενται αποκλειστικά online.Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές ή παραπλανητικές.Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στις online συναλλαγές, αποφυγή ύποπτων e-shops ή προσφορών που διακινούνται αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.