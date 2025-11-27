Black Friday 2025: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πριν τις αγορές τους
Τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η Cyber Monday
Την τελευταία Παρασκευή του μήνα (28/11) είναι φέτος η Black Friday 2025, και αμέσως ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 1 Δεκεμβρίου 2025.
Πέντε σημεία ιδιαίτερης προσοχής επισημάνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της Black Friday, ώστε οι καταναλωτές να αποφύγουν την υπέρμετρη επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.
Οι επιστημονικοί συνεργάτες της Συνομοσπονδίας, συστήνουν στους καταναλωτές:
1. Να προχωρούν σε έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων.
Επίσης, να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.
2. Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, ώστε να συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες
3. Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.
Κατά κύριο λογο να ερευνούν αν και κατά πόσο επιβάλλονται τόκοι, αφού στην περίπτωση αυτή, το κόστος αγοράς αυξάνει ραγδαία.
4. Ειδικά για τη συγκεκριμένη ημέρα αλλά και γενικά για όλες τις εκπτωτικές περιόδους, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
Ανακοίνωση μείωσης της τιμής είναι κάθε γνωστοποίηση εκ μέρους του εμπόρου ότι έχει μειώσει την τιμή που χρεώνει για ένα προϊόν ή υπηρεσία.
Για παράδειγμα, η μείωση της τιμής μπορεί να έχει τη μορφή:
– Ποσοστού (%), π.χ. «20% έκπτωση»
– Συγκεκριμένου ποσού, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση»
– Αναγραφής νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε. Η προηγούμενη τιμή μπορεί να εμφανίζεται σε διαγραμμένη μορφή. Π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή «50 ευρώ »
– Άλλων διαφημιστικών πρακτικών, όπως «αγοράστε σήμερα χωρίς να πληρώσετε τον ΦΠΑ», η οποία ενημερώνει τον καταναλωτή ότι η μείωση της τιμής ισούται με την αξία του ΦΠΑ (χωρίς να σημαίνει ότι ο ΦΠΑ δεν εισπράττεται)
– Ανακοινώσεις όπως «εκπτωτική» τιμή, «ειδικές προσφορές» ή «προσφορές Black Friday»
5. Να ζητούν πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.
Λόγω του ότι οι αγορές η συγκεκριμένη ημέρα ή γενικά κατά τις εκπτωτικές περιόδους γίνονται πλέον, σε μεγάλο ποσοστό, ηλεκτρονικά, οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να αγνοούν τους κανόνες ασφαλών ηλεκτρονικών αγορών.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και δεν λείπουν προσφορές κάθε είδους, ακόμα και ρούχα ή παπούτσια.
Από την άλλη η Cyber Monday είναι μια μέρα που επικρατούν τα προϊόντα τεχνολογίας gadgets, software και συνδρομές, τα οποία διετίθενται αποκλειστικά online.
Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές ή παραπλανητικές.
Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στις online συναλλαγές, αποφυγή ύποπτων e-shops ή προσφορών που διακινούνται αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
