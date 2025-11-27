Συνάντηση Πιερρακάκη με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης – Τι συζητήθηκε
Συνάντηση Πιερρακάκη με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης – Τι συζητήθηκε
Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν τρόποι διεύρυνσης της συνεργασίας της Ελλάδας με την Έσση, ένα κομβικής σημασίας χρηματοπιστωτικό και βιομηχανικό κέντρο
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης, Boris Rhein, είχε σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης. Μεταξύ άλλων επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις Ελλάδας – Γερμανίας, ενώ εξετάστηκαν και τρόποι διεύρυνσης της συνεργασίας με την Έσση.
Ο υπουργός έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Facebook:
Σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης, Boris Rhein, επιβεβαιώσαμε τις άριστες σχέσεις Ελλάδας- Γερμανίας, που, όπως διαπίστωσα και κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο Βερολίνο, βρίσκονται σήμερα στο ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
Εξετάσαμε τρόπους διεύρυνσης της συνεργασίας μας με την Έσση, ένα κομβικής σημασίας χρηματοπιστωτικό και βιομηχανικό κέντρο, όπου ανθεί η έρευνα και η τεχνολογία και στο οποίο ζουν πάνω από 35.000 Έλληνες ομογενείς.
Είχα, επίσης, την ευκαιρία να αναδείξω τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, τη συμβολή της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς και τη φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό.
Παρουσίασα, επίσης, στον πρωθυπουργό την ελληνική εμπειρία ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και ιδέες για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ομόσπονδα κρατίδια στην ψηφιοποίηση του κράτους.
Τέλος, ανταλλάξαμε ιδέες για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ανάγκη απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών και την περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ο υπουργός έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Facebook:
Σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης, Boris Rhein, επιβεβαιώσαμε τις άριστες σχέσεις Ελλάδας- Γερμανίας, που, όπως διαπίστωσα και κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο Βερολίνο, βρίσκονται σήμερα στο ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
Εξετάσαμε τρόπους διεύρυνσης της συνεργασίας μας με την Έσση, ένα κομβικής σημασίας χρηματοπιστωτικό και βιομηχανικό κέντρο, όπου ανθεί η έρευνα και η τεχνολογία και στο οποίο ζουν πάνω από 35.000 Έλληνες ομογενείς.
Είχα, επίσης, την ευκαιρία να αναδείξω τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, τη συμβολή της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς και τη φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό.
Παρουσίασα, επίσης, στον πρωθυπουργό την ελληνική εμπειρία ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και ιδέες για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ομόσπονδα κρατίδια στην ψηφιοποίηση του κράτους.
Τέλος, ανταλλάξαμε ιδέες για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ανάγκη απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών και την περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα