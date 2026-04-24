Ράλι στο σιτάρι μετά την καταστροφή καλλιεργειών στις ΗΠΑ από ξηρασία
Η βασική ποικιλία σιταριού των Ηνωμένων Πολιτειών εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο ετών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την κατάσταση των καλλιεργειών, με περίπου το 70% των περιοχών παραγωγής να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με συνθήκες ξηρασίας.
Η ποικιλία hard red winter wheat (σκληρό κόκκινο χειμερινό σιτάρι), που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ψωμιού, ενισχύθηκε έως και 1,1% σήμερα Παρασκευή, με τα εβδομαδιαία κέρδη να πλησιάζουν το 6%, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2024.
Η συγκεκριμένη ποικιλία καλλιεργείται κυρίως στις πεδινές πολιτείες των ΗΠΑ και ολοένα περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η παρατεταμένη ξηρασία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες.
Η άνοδος στις τιμές έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο παγκόσμιος πληθωρισμός τροφίμων απειλεί να επιταχυνθεί ξανά, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων σε διάφορες περιοχές του κόσμου, αλλά και της εκτίναξης του κόστους λιπασμάτων και καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.
The US’s major variety of wheat jumped to the highest in almost two years on deepening concerns over crop conditions, with about 70% of the production area now under drought https://t.co/QiJWZrPbCS— Bloomberg (@business) April 24, 2026
