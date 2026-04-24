ΔΝΤ: Η ΑΑΔΕ πρότυπο εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης

Η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποτέλεσε το καθοριστικό σημείο καμπής για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, αποδοτικής και θεσμικά οχυρωμένης φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για την περίοδο 2010-2025, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.Στη μελέτη υπογραμμίζεται ότι η επιχειρησιακή αυτονομία, οι στρατηγικές μεταρρυθμίσεις και η έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, λειτούργησαν ως καταλύτες για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων, την εκούσια συμμόρφωση και τα δημόσια έσοδα.Από τη σύστασή της η ΑΑΔΕ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αλλαγών, εστιάζοντας στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων (Big Data). Εργαλεία όπως η ψηφιακή πύλη myAADE, η πλατφόρμα myDATA, η προσυμπλήρωση δηλώσεων, η διασύνδεση POS με τα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής και η χρήση προηγμένων εργαλείων Business Intelligence (BI) για την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση κινδύνου, στήριξαν τη μετάβαση στο νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας.Τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα πεδία αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία της μελέτης. Ενδεικτικά:• σταθερά ανοδική πορεία του λόγου φόρων προς ΑΕΠ, ο οποίος ξεπέρασε το 28% το 2025 (έναντι 20,5% το 2009).μείωση του κενού ΦΠΑ (VAT gap) κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, από 30% το 2011 σε 9% το 2024.ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ σε ποσοστό 100%.υψηλές επιδόσεις σε διεθνή εργαλεία αξιολόγησης, όπως τα TADAT και ISORA.