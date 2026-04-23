Κατεδαφίστηκαν 23 παραπήγματα στη Γαύδο, συνελήφθη φυγόποινος για ναρκωτικά που κρυβόταν εκεί
ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος Σύλληψη Ναρκωτικά Κατεδάφιση

Εις βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με πολυετή ποινή κάθειρξης - Συνεργεία της αποκεντρωμένης διοίκησης πραγματοποίησαν τις κατεδαφίσεις σε Λαυρακά και Άγιο Ιωάννη

45 ΣΧΟΛΙΑ
Στην κατεδάφιση 23 παραπηγμάτων στον Λαυρακά και στον Άγιο Ιωάννη της Γαύδου προχώρησαν συνεργεία της αποκεντρωμένης διοίκησης, στα πλαίσια αστυνομικής επιχείρησης παρουσία δικαστικού λειτουργού στο ακριτικό νησί. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε φυγόποινος με πολυετή καταδίκη για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ταυτοποίησης των ατόμων που διέμεναν στα παραπήγματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα, η συμπεριφορά του οποίου κίνησε τις υποψίες. Ακολούθησε λεπτομερής έλεγχος των στοιχείων του, από τον οποίο προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με πολυετή ποινή κάθειρξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να κρυβόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαμένοντας μαζί με άλλα άτομα στα πρόχειρα καταλύματα που κατεδαφίστηκαν στη Γαύδο. Πρόκειται για άτομο που αναζητούσε επί σειρά ετών η ΕΛΑΣ και εν τέλει συνελήφθη.
45 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης