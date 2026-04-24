Πάνω από τα $105 παραμένει το πετρέλαιο με εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 17%
Η παράταση της έντασης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ενισχύουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά
Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν στάσιμες, εντείνοντας τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Τα συμβόλαια Brent διατηρήθηκαν πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, καταγράφοντας πορεία εβδομαδιαίας ανόδου σχεδόν 17%, καθώς η στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν και το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ τροφοδοτούν τις ανησυχίες για την προσφορά.
Οι εξελίξεις περιπλέκονται περαιτέρω από τις δημόσιες παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social υιοθέτησε σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη. Σε μία από αυτές, δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στο αμερικανικό ναυτικό να «πυροβολεί και να καταστρέφει» σκάφη που τοποθετούν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.
Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να επιβιβάστηκαν σε υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση.
Η παρατεταμένη κρίση έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εξαγωγών από βασικούς παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή. Το αποτέλεσμα είναι μια αισθητή σύσφιξη της παγκόσμιας προσφοράς, η οποία διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.
Με δεδομένο ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβική αρτηρία για περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών ενέργειας, οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή ενισχύει το ενδεχόμενο νέων ανοδικών πιέσεων στις αγορές.
Παρατεταμένη αβεβαιότηταΤην ίδια ώρα, η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρατείνεται, με την Ουάσιγκτον να αναμένει νέα επίσημη πρόταση από την ιρανική πλευρά. Αντίστοιχα, η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου επεκτάθηκε για ακόμη τρεις εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να αίρονται οι βασικοί γεωπολιτικοί κίνδυνοι.
