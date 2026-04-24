Επιστροφή ενοικίου: Τριπλή επιδότηση για 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην Περιφέρεια
Η αυξανόμενη πίεση που ασκεί το στεγαστικό κόστος σε εργαζόμενους του Δημοσίου που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους οδηγεί την κυβέρνηση σε ένα νέο πακέτο στήριξης, με στόχο να περιοριστούν οι αποχωρήσεις προσωπικού από κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Σε πολλές νησιωτικές, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές, η εύρεση κατοικίας έχει εξελιχθεί σε βασικό εμπόδιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συχνά καλούνται να καλύψουν υψηλά ενοίκια προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες νέα νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τριπλή επιστροφή ενοικίου για περίπου 50.000 εργαζόμενους του δημόσιου τομέα οι οποίοι υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Το μέτρο αφορά όσους αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία στον τόπο εργασίας τους επειδή υπηρετούν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους και αποσκοπεί στη διατήρηση αλλά και την προσέλκυση προσωπικού σε περιοχές όπου τα προβλήματα στελέχωσης έχουν ενταθεί.
Με βάση τον σχεδιασμό του μέτρου, οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά τρεις επιστροφές ενοικίου μέσα στο ίδιο έτος.
Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού και θα αφορά αναδρομικά το δεύτερο ενοίκιο του 2024. Οι δύο επόμενες καταβολές θα γίνουν τον Νοέμβριο και θα συνδέονται με τις δαπάνες ενοικίου του 2025, μαζί με την ήδη υφιστάμενη ετήσια ενίσχυση που αντιστοιχεί σε ένα επιπλέον ενοίκιο.
Ουσιαστικά, το νέο πλαίσιο δημιουργεί μια ενισχυμένη οικονομική στήριξη για εργαζόμενους που καλούνται να συντηρούν δεύτερη κατοικία εξαιτίας της υπηρεσιακής τους τοποθέτησης.
