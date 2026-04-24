Τράπεζες: Συρρίκνωση του φυσικού δικτύου και συνεργασίες επιβάλει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναδιαμορφώνει με ταχύ ρυθμό τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, επηρεάζοντας όχι μόνο τις εσωτερικές διαδικασίες αλλά και τη δομή του ίδιου του τραπεζικού συστήματος. Η επίδρασή της δεν περιορίζεται στην αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας· επεκτείνεται στον επανασχεδιασμό υπηρεσιών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βαθιά αλλαγή των δεξιοτήτων που απαιτούνται από το ανθρώπινο δυναμικό.



Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, καταγράφεται μια σαφής τάση αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δικτύων. Οι τράπεζες προχωρούν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου με στόχο τη σταδιακή ανανέωση του προσωπικού τους και την προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές συνθήκες.



Τράπεζες όπως η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα έχουν ήδη υλοποιήσει ή δρομολογήσει αντίστοιχα προγράμματα μέσα στο 2025 και το 2026, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε σχετική εθελουσία τον Οκτώβριο του 2025. Αντίστοιχα, η Eurobank έχει εφαρμόσει προγράμματα αναδιάρθρωσης και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο τα προηγούμενα χρόνια.



Παράλληλα, συζητείται έντονα το ενδεχόμενο αλλαγών στη λειτουργία των καταστημάτων, κυρίως στην περιφέρεια. Ορισμένες τράπεζες εξετάζουν ακόμη και το μοντέλο λειτουργίας χωρίς απαραίτητο ραντεβού, ωστόσο η γενικότερη κατεύθυνση της αγοράς δείχνει κάτι βαθύτερο: μια σταδιακή συρρίκνωση του φυσικού δικτύου.

