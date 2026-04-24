Καρφί Τουσκ για Όρμπαν από την Κύπρο: «Για πρώτη φορά δεν έχουμε Ρώσους στο δωμάτιο»
Αναφερόμενος στην απουσία του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, έκανε λόγο για «τεράστια ανακούφιση»
Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ που συμμετέχει στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει την απουσία του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομα του.
Σε ανάρτηση του στο Χ έγραψε: «Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν υπάρχουν Ρώσοι στο δωμάτιο. Τεράστια ανακούφιση».
Ο Βίκτορ Όρμπαν δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο επικαλούμενος την μεταβατική κατάσταση στη χώρα του καθώς θα πρέπει να παραδώσει την εξουσία μετά την συντριπτική ήττα του στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας.
European Council meeting. For the first time in years there are no Russians in the room. Huge relief.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 24, 2026
