Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο, δεν έχω ταξικό μένος αλλά πατριωτική ευθύνη, είπε ο Τσίπρας στους Δελφούς



Διατίμηση για την ακρίβεια

Την ίδια στιγμή, «φίλο επενδυτικό περιβάλλον δεν μπορεί να έχεις, όταν η χώρα σου διακρίνεται για τη διαφθορά» «Εμείς έχουμε αλλεργία στην αρπαχτή, συνέχισε, προσθέτοντας πως «κανείς δεν εμπιστεύεται μια χώρα σήμερα που η σχέση της με την Ευρώπη είναι μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».Για τις πρόσφατες δηλώσεις του για τις τράπεζες, «κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε στη χώρα των Λωτοφαγων» τόνισε, υπενθυμίζοντας την μαζική εκροή καταθέσεων. «Εκείνο το οποίο χαρακτήρισαν κάποιοι επικίνδυνο ήταν ότι δεν είπα ότι έπρεπε να φύγουν αλλά 30 δισ. ευρώ», συνέχισε, αναφερόμενος στην εκροή καταθέσεων, ενώ ερωτηθείς για τα μερίσματα, «είδα ότι αυτοί που έχουν εισοδήματα γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ» είναι περίπου 1.500 άτομα. «Εδώ υπάρχει μια καραμπινάτη αδικία και πρέπει να αποκατασταθεί» τόνισε, λέγοντας ακόμη πως «όμως ο βασικός πυλώνας της πολιτικης μας δεν είναι τα μερίσματα. Είναι αυτό που ονομάσαμε πατριωτική εισφορά»Μιλάμε για 20-30 άτομα που τους ξέρουμε με το ονοματεπώνυμο τους και θα τους έλεγα για καθίστε εδώ. Θεωρειτε φυσιολογικό να παίρνει ένας γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει; Είναι πατριωτισμός αυτό; Έχω θεωρώ ότι θα τους έπειθα, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει μια κοινωνία με τέτοιες αντιθέσεις», όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Η πατριωτική εισφορά «θα ήταν νομοθετική παρέμβαση» υποστήριξε, για να συμπληρώσει πως «εγώ δεν έχω ταξικό μένος, έχω πατριωτική ευθύνη» παρατήρησε, λέγοντας πως τα χρήματα αυτά θα πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό για τις επόμενες γενιές, για να πιάσει τόπο.Δεν μπορεί όλα να τα έχουμε όλα στο κινητο μας, αλλά όχι το πόσο πουλάει ο πρώτος παραγωγός στον μεσάζοντα» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός για την ακριβεια, συμπληρώνοντας πως «εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια διατίμηση». «Δεν γίνεται να έχουμε 15.000 ακίνητα» βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα, όπως υποστήριξε, δείχνοντας προς μοντέλο περιορισμού τους που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. «Η χώρα πρέπει να αλλάξει οικονομική στρατηγική γιατί φοβάμαι ότι θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες, αν συνεχίσουμε έτσι», επισήμανε.