Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο, δεν έχω ταξικό μένος αλλά πατριωτική ευθύνη, είπε ο Τσίπρας στους Δελφούς
Εγώ δεν έρχομαι να κάνω τον αρχηγό κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός
Στο προγραμματικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα της χώρας, προκειμένου να υπάρξει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση αναφέρθηκε εκτενώς ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Εστιάζοντας στα ζητήματα της πραγματικής οικονομίας, ο κ. Τσίπρας έδωσε συνέχεια στην κριτική του σε υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και απέδωσε την επικείμενη επάνοδό του στην «έλλειψη σταθερότητας και κανονικότητας στη χώρα», στον απόηχο των δηλώσεων της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι.
«Εγώ έρχομαι ξανα στην πολιτική δταστηριοτητα για να είμαι χρήσιμος για την παράταξη μου και τη χώρα» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε ότι «το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο είναι το κρίσιμο για το που θέλει να πάει η χώρα». Στην κατεύθυνση αυτή, «εγώ δεν έρχομαι να κάνω τον αρχηγό κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές», διαμήνυσε αφήνοντας εμμέσως αιχμές για το ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα, «υπάρχουν συσχετισμοί στις εκλογές» και αυτό που θα οδηγήσει σε εξελίξεις, παρατήρησε, ξεκαθαρίζοντας πως «αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικης».
Κάθε σύμπνοια και κάθε προσέγγιση είναι καλοδεχούμενη» σχολίασε ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας για την θετική στάση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα για την Συμφωνία των Πρεσπών, στην πρόσφατη εκδήλωση για τον Γιάννη Μπουτάρη, ενώ πρέπει να πάμε σε μια στοχευμένη πολιτική ένταξης σχολίασε, με φόντο το μεταναστευτικό.
«Με βασανίζει η ιδέα μήπως το πούμε Μαρία» απάντησε σκωπτικά ο Αλέξης Τσίπρας για το όνομα του κόμματος ερωτώμενος από την Μαρία Νικόλτσιου, αφού «όλα στην ώρα τους» απάντησε σχετικά, ενώ «ομολογώ ότι η φαντασία σας είναι πιο προχωρημένη από τη δική μου», όταν ρωτήθηκε λόγω… Μαρίας για την κυρία Καρυστιανού, ασκώντας έμμεση κριτική για την μεταπολιτική, λόγω της γενικευμένης κρίσης του πολιτικού συστήματος, όπως σημείωσε.
Ερωτηθείς για την «Ιθάκη», αλλά και τον ακριβή χρόνο της «ολικής επαναφοράς» του, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε πως «δυσκολεύομαι σας πω την μέρα και την ώρα διότι δεν είμαι βέβαιος ότι ζούμε σε μια κανονική χώρα». «Αν ζούσαμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατια για αυτά που είπε σήμερα η κυρια Κοβέσι», αλλά και «αν είχαμε έναν κανονικό Ευρωπαίο πρωθυπουργό που σέβεται τους θεσμούς θα έπρεπε να παρατηθεί σήμερα και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές» τόνισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως «εκτός αν με διαψεύδει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης και αποδείξει ότι είναι ένας πρωθυπουργός με δημοκρατικές ευαισθησίες». Σε πιο προσωπικό τόνο, «χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση δεν μπορώ να μένω στην βολική ίσως σιωπή. Έχω ευθύνη» περιέγραψε, συμπληρώνοντας πως η επάνοδος του γίνεται «για να επιστρέψει στην χώρα η σταθερότητα και η κανονικότητα». «Επιστρέφω τώρα για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο», όπως δήλωσε.
Παράλληλα, «πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο» εξήγησε ο πρώην πρωθυπουργός, απέναντι σε λογικές που θέλουν «κάθε φορά που πέφτεις στις δημοσκοπήσεις να δίνεις επιδόματα», σχολάζοντας εμμέσως τα χθεσινά μέτρα της κυβέρνησης. «Εξάγουμε 15 δισ. λιγότερα από ό,τι εισάγουμε στη χώρα» σχολίασε χαρακτηριστικά, εστιάζοντας στην παθογένεια του παραγωγικού μοντέλου, όπως είπε.
«Για την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου χρειάζεται ένα άλλο κράτος» επισήμανε ο κ. Τσίπρας και χαρακτήρισε ως χαμένη ευκαιρία του Ταμειο Ανάκαμψης που «στήριξε 30 επιχειρήσεις φίλων και γνωστών», συνέχισε. Στον αντίποδα, ο κ. Τσίπρας πρότεινε ένα Εθνικό Ταμειο Σύγκλησης για να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις και να υποστηρίξει το νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο ίδιος έκανε λόγο για πρακτικές «αρπαχτής» και «θελουμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, έχουμε σχέδιο αυτό» ισχυρίστηκε.
Αλλαγή πολιτικής
Το όνομα και η… Μαρία
Την ίδια στιγμή, «φίλο επενδυτικό περιβάλλον δεν μπορεί να έχεις, όταν η χώρα σου διακρίνεται για τη διαφθορά» «Εμείς έχουμε αλλεργία στην αρπαχτή, συνέχισε, προσθέτοντας πως «κανείς δεν εμπιστεύεται μια χώρα σήμερα που η σχέση της με την Ευρώπη είναι μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».
Για τις πρόσφατες δηλώσεις του για τις τράπεζες, «κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε στη χώρα των Λωτοφαγων» τόνισε, υπενθυμίζοντας την μαζική εκροή καταθέσεων. «Εκείνο το οποίο χαρακτήρισαν κάποιοι επικίνδυνο ήταν ότι δεν είπα ότι έπρεπε να φύγουν αλλά 30 δισ. ευρώ», συνέχισε, αναφερόμενος στην εκροή καταθέσεων, ενώ ερωτηθείς για τα μερίσματα, «είδα ότι αυτοί που έχουν εισοδήματα γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ» είναι περίπου 1.500 άτομα. «Εδώ υπάρχει μια καραμπινάτη αδικία και πρέπει να αποκατασταθεί» τόνισε, λέγοντας ακόμη πως «όμως ο βασικός πυλώνας της πολιτικης μας δεν είναι τα μερίσματα. Είναι αυτό που ονομάσαμε πατριωτική εισφορά»
Μιλάμε για 20-30 άτομα που τους ξέρουμε με το ονοματεπώνυμο τους και θα τους έλεγα για καθίστε εδώ. Θεωρειτε φυσιολογικό να παίρνει ένας γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει; Είναι πατριωτισμός αυτό; Έχω θεωρώ ότι θα τους έπειθα, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει μια κοινωνία με τέτοιες αντιθέσεις», όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Η πατριωτική εισφορά «θα ήταν νομοθετική παρέμβαση» υποστήριξε, για να συμπληρώσει πως «εγώ δεν έχω ταξικό μένος, έχω πατριωτική ευθύνη» παρατήρησε, λέγοντας πως τα χρήματα αυτά θα πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό για τις επόμενες γενιές, για να πιάσει τόπο.
Δεν μπορεί όλα να τα έχουμε όλα στο κινητο μας, αλλά όχι το πόσο πουλάει ο πρώτος παραγωγός στον μεσάζοντα» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός για την ακριβεια, συμπληρώνοντας πως «εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια διατίμηση». «Δεν γίνεται να έχουμε 15.000 ακίνητα» βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα, όπως υποστήριξε, δείχνοντας προς μοντέλο περιορισμού τους που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. «Η χώρα πρέπει να αλλάξει οικονομική στρατηγική γιατί φοβάμαι ότι θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες, αν συνεχίσουμε έτσι», επισήμανε.
Διατίμηση για την ακρίβεια
