Η Ελλάδα παύει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης, η Ιταλία αναμένεται στην πρώτη θέση έως το τέλος του έτους
Δύο ανώτεροι Έλληνες αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος εκτιμάται πως θα μειωθεί φέτος περίπου στο 137% του ΑΕΠ, από 145% το 2025
Η Ελλάδα αναμένεται να πάψει έως το τέλος του έτους να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης, καθώς το δημόσιο χρέος της προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από το αντίστοιχο της Ιταλίας, σύμφωνα με πηγές και στοιχεία από το νέο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο της Ρώμης.
Δύο ανώτεροι Έλληνες αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος εκτιμάται πως θα μειωθεί φέτος περίπου στο 137% του ΑΕΠ, από 145% το 2025.
Αντίθετα, η Ιταλία προβλέπει αύξηση του δημόσιου χρέους της από 137,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 138,6% το 2026, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.
«Η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης από φέτος», δήλωσε ένας από τους δύο Έλληνες αξιωματούχους στο Reuters.
Η νέα εκτίμηση για τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα περιληφθεί στο νέο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο της χώρας, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του μήνα.
Σύμφωνα με το ιταλικό σχέδιο προϋπολογισμού, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας αναμένεται να παραμείνει ουσιαστικά σταθερό στο 138,5% του ΑΕΠ το 2027, πριν μειωθεί στο 137,9% το 2028 και στο 136,3% το επόμενο έτος.
Από το 2020, το ελληνικό δημόσιο χρέος — το υψηλότερο στην Ευρωζώνη κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες — έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 45 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 145% του ΑΕΠ πέρυσι. Την ίδια περίοδο, η Ιταλία μείωσε το χρέος της κατά περίπου 17 ποσοστιαίες μονάδες.
Η Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να ανακάμπτει από τη δεκαετή οικονομική κρίση και τα τρία προγράμματα διάσωσης συνολικού ύψους περίπου 280 δισ. ευρώ, σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα μέσα στη χρονιά δάνεια ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης.
Greece to be overtaken by Italy as euro zone's most indebted country in 2026, sources say https://t.co/couijkiflx https://t.co/couijkiflx— Reuters Business (@ReutersBiz) April 23, 2026
