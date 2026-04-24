Συνελήφθη πρωταθλητής τζούντο μετά από έλεγχο στο Κιάτο, βρέθηκαν 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες στο πορτμπαγκάζ
Συνελήφθη πρωταθλητής τζούντο μετά από έλεγχο στο Κιάτο, βρέθηκαν 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες στο πορτμπαγκάζ
Το ποσό εντοπίστηκε σε όχημα στην Αθηνών-Κορίνθου – Ελεύθερος με όρους, τρία σενάρια εξετάζουν οι Αρχές
Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται η υπόθεση εντοπισμού 1.150.000 ευρώ σε μετρητά, που βρέθηκαν σε σακούλες στο πορτμπαγκάζ οχήματος γνωστού πρωταθλητή τζούντο, κατά τη διάρκεια ελέγχου στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου. Ο αθλητής συνελήφθη, οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ εξετάζεται η προέλευση των χρημάτων.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου, όταν αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο οχήματος που κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, κοντά στο Κιάτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, στο πορτμπαγκάζ εντοπίστηκαν σακούλες σούπερ μάρκετ που περιείχαν συνολικά 1.150.000 ευρώ σε μετρητά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίστηκε ψύχραιμος και έδωσε τη δική του εκδοχή για την προέλευση των χρημάτων.
Όπως υποστήριξε: «Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».
Η δήλωση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο που αξιολογείται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.
Παρά το γεγονός ότι ο πρωταθλητής δεν είχε μέχρι σήμερα απασχολήσει τις Αρχές και διαθέτει καθαρό ποινικό μητρώο, καλείται πλέον να τεκμηριώσει την προέλευση του σημαντικού αυτού ποσού.
Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην ταυτότητα του επιχειρηματία στην Πελοπόννησο, τον οποίο ο αθλητής υπέδειξε ως τελικό αποδέκτη των χρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για νόμιμη συναλλαγή ή αν συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου, όταν αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο οχήματος που κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, κοντά στο Κιάτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, στο πορτμπαγκάζ εντοπίστηκαν σακούλες σούπερ μάρκετ που περιείχαν συνολικά 1.150.000 ευρώ σε μετρητά.
Η εκδοχή του αθλητήΟ αθλητής συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας εξεταζόταν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίστηκε ψύχραιμος και έδωσε τη δική του εκδοχή για την προέλευση των χρημάτων.
Όπως υποστήριξε: «Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».
Η δήλωση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο που αξιολογείται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.
Τα σενάρια που εξετάζονταιΟι αρμόδιες υπηρεσίες επικεντρώνονται σε τρία βασικά ενδεχόμενα: αν τα χρήματα προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, αν πρόκειται για περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες ή αν συνδέονται με εκτεταμένη φοροδιαφυγή.
Παρά το γεγονός ότι ο πρωταθλητής δεν είχε μέχρι σήμερα απασχολήσει τις Αρχές και διαθέτει καθαρό ποινικό μητρώο, καλείται πλέον να τεκμηριώσει την προέλευση του σημαντικού αυτού ποσού.
Ελεύθερος με όρους – Συνεχίζονται οι έρευνεςΟ ίδιος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, υπό την προϋπόθεση να παραμείνει διαθέσιμος στις Αρχές, ενώ αναμένεται να κληθεί εκ νέου για να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και νόμιμα έγγραφα που θα δικαιολογούν τα χρήματα.
Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην ταυτότητα του επιχειρηματία στην Πελοπόννησο, τον οποίο ο αθλητής υπέδειξε ως τελικό αποδέκτη των χρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για νόμιμη συναλλαγή ή αν συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα.
