«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω» είπε ο 20χρονος που δολοφόνησε τον 27χρονο στον Άγ. Δημήτριο, βρέθηκε το μαχαίρι στην ταράτσα του σπιτιού του
«Δεν ήξερα ότι θα έρθει με μαχαίρι, δεν πρόλαβα να τον σταματήσω» είπε ο 18χρονος που συνελήφθη με τον δράστη
«Μαλώσαμε, έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα. Δεν τον ήθελα. Ήταν η κακιά στιγμή. Μακάρι να γύρναγα τον χρόνο πίσω». Αυτά ανέφερε στους αστυνομικούς ο 20χρονος ναύτης που συνελήφθη για τη δολοφονία του 27χρονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.
Την ίδια ώρα στην ταράτσα του σπιτιού του, πίσω από ένα ηλιακό θερμοσίφωνα, βρέθηκε και το μαχαίρι του φονικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 20χρονος υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς που το είχε κρύψει.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ακόμη ένας 18χρονος και δύο 20χρονες κοπέλες για υπόθαλψη. Στις πρώτες του δηλώσεις στους αστυνομικούς, ο 18χρονος υποστήριξε πως δεν γνώριζε πως ο 20χρονος θα έχει μαχαίρι μαζί του. «Δεν ήξερα ότι θα έρθει με μαχαίρι, νόμιζα ότι θα συζητήσουν, δεν πρόλαβα να τον σταματήσω», σημείωσε.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το έγκλημα αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία. Το μοιραίο ραντεβού κλείστηκε στο πάρκο Ασυρμάτου, όπου οι δύο νεαροί συμφώνησαν να συναντηθούν προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.
Στο σημείο έφτασαν με διαφορετικά οχήματα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος δράστης μαζί με τον 18χρονο φίλο του. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια σε βίαιη συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να κάρφωσε τον 27χρονο στην καρδιά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Συγκεκριμένα η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θανατηφόρο τραύμα προήλθε από νύσσον και τέμνον όργανο στον θώρακα, ενώ εντοπίστηκαν και τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι, που αποδίδονται στη συμπλοκή.
Σύμφωνα τις πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα διατηρούσε επί τέσσερα χρόνια σχέση με νεαρή που στη συνέχεια συνδέθηκε με τον 20χρονο δράστη. Ο 27χρονος, παρά τον χωρισμό τους, δεν κατάφερε ποτέ να την ξεπεράσει, με την κοπέλα να παραμένει σταθερά σημείο τριβής και έντονης αντιζηλίας ανάμεσα στους δύο νεαρούς.
