Πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απώλειες για τη ΔΕΗ στον απόηχο της αύξησης κεφαλαίου
Εβδομάδα ισχυρών απωλειών υπό τη σκιά του αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή - Απόψε η ετυμηγορία της S&P Global Ratings για την ελληνική οικονομία
Σε πτωτικό τέμπο κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους πωλητές να σπεύδουν μαζικά στη ΔΕΗ μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου «μαμούθ», ύψους 4 δισ. ευρώ. Σε «τεντωμένο σχοινί» συνεχίζουν να κινούνται συνολικά οι αγορές, καθώς το διπλωματικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον και το ενεργειακό ράλι συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αβεβαιότητας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (24/4), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,91% και διαπραγματεύεται στις 2.214,41 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.210,94 (χαμηλό ημέρας) και των 2.229,52 μονάδων (υψηλό ημέρας). «Βουτιά» -9% καταγράφει η ΔΕΗ, η οποία κινείται πλέον σε επίπεδα υπό των 17 ευρώ. Με απώλειες αναμένεται να ολοκληρωθεί η εβδομάδα, καθώς ο ΓΔ θα πρέπει να ενισχυθεί σήμερα κατά τουλάχιστον +3,33% για να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο στο πενθήμερο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα κέρδη εντός του Απριλίου ξεπερνούν το +8%, ενώ το ΧΑ «τρέχει» με ρυθμό άνω του +5% φέτος.
Παρά τη θετική είδηση για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μια εξέλιξη που προσφέρει σημαντικά ερείσματα και αποτρέπει μια γενικευμένη ανάφλεξη, η αγορά αδυνατεί να βρει σταθερό βηματισμό. Η αιτία εντοπίζεται στη συνεχιζόμενη ασάφεια γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες δεν εκπέμπουν κανένα σήμα αισιοδοξίας μέχρι στιγμής.
Οι τεχνολογικές μετοχές φαίνεται να προβάλλουν τις ισχυρότερες αντιστάσεις, ωστόσο η κυρίαρχη τάση παραμένει η αποστροφή προς το ρίσκο (risk-off), καθώς καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει από το διπλωματικό αδιέξοδο. Η πραγματική «πληγή» για την παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή είναι η αγορά ενέργειας. Το πετρέλαιο τύπου Brent οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την έναρξη των εχθροπραξιών, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, με τις τιμές να αγγίζουν τα $105 ανά βαρέλι.
