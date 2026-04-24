Holcim: Αύξηση 8,3% στα κέρδη το α’ τρίμηνο με ώθηση από τα βιώσιμα υλικά
Holcim: Αύξηση 8,3% στα κέρδη το α’ τρίμηνο με ώθηση από τα βιώσιμα υλικά
Η έντονη δραστηριότητα σε έργα υποδομών στην Ευρώπη και η αύξηση στις άδειες ανέγερσης κατοικιών εκτιμάται ότι θα στηρίξουν τις πωλήσεις της εταιρείας
Αύξηση της κερδοφορίας της στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε η Holcim, καθώς η ισχυρή ζήτηση για βιώσιμα δομικά υλικά αντιστάθμισε τις πιέσεις από τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες.
Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 8,3%, φτάνοντας τα 431 εκατ. ελβετικά φράγκα (548 εκατ. δολάρια), ανακοίνωσε την Παρασκευή η εταιρεία δομικών υλικών με έδρα το Τσουγκ της Ελβετίας.
Η Holcim είχε αναφέρει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι αναμένει περαιτέρω αύξηση των κερδών μέσα στη χρονιά, καθώς η αυξανόμενη πίεση προς τον κατασκευαστικό κλάδο για απανθρακοποίηση ενισχύει τη ζήτηση για πιο βιώσιμες λύσεις. Παράλληλα, η έντονη δραστηριότητα σε έργα υποδομών στην Ευρώπη και η αύξηση στις άδειες ανέγερσης κατοικιών εκτιμάται ότι θα στηρίξουν τις πωλήσεις της εταιρείας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 8,3%, φτάνοντας τα 431 εκατ. ελβετικά φράγκα (548 εκατ. δολάρια), ανακοίνωσε την Παρασκευή η εταιρεία δομικών υλικών με έδρα το Τσουγκ της Ελβετίας.
Η Holcim είχε αναφέρει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι αναμένει περαιτέρω αύξηση των κερδών μέσα στη χρονιά, καθώς η αυξανόμενη πίεση προς τον κατασκευαστικό κλάδο για απανθρακοποίηση ενισχύει τη ζήτηση για πιο βιώσιμες λύσεις. Παράλληλα, η έντονη δραστηριότητα σε έργα υποδομών στην Ευρώπη και η αύξηση στις άδειες ανέγερσης κατοικιών εκτιμάται ότι θα στηρίξουν τις πωλήσεις της εταιρείας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE