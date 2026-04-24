Στενά τα περιθώρια στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου για τουλάχιστον δύο χρόνια λόγω πολέμου, λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
Ο πόλεμος και οι ζημιές σε υποδομές καθυστερούν την αύξηση προσφοράς LNG - Πιθανό έλλειμμα 120 δισ. κυβικών μέτρων έως το 2030
Η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου προβλέπεται να παραμείνει σε καθεστώς στενότητας πολύ πέραν του τρέχοντος έτους, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής εξακολουθούν να διαταράσσουν την προσφορά, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).
Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο οργανισμός επισημαίνει ότι ο πόλεμος έχει καθυστερήσει την αναμενόμενη υπερπροσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), παρά το γεγονός ότι νέες παραγωγικές δυνατότητες τίθενται σταδιακά σε λειτουργία. Η επίδραση αυτής της επέκτασης — που προέρχεται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες — μετατίθεται χρονικά «τουλάχιστον κατά δύο έτη».
Η εκτίμηση αυτή ευθυγραμμίζεται με προειδοποίηση του ενεργειακού ομίλου Vitol Group νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η παγκόσμια προσφορά ενδέχεται να επηρεαστεί έως και το 2028. Ο όμιλος απέδωσε την κατάσταση στις ζημιές που σημειώθηκαν τον προηγούμενο μήνα σε εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ, καθώς και στις καθυστερήσεις νέων έργων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Η σύγκρουση, που διανύει ήδη τον δεύτερο μήνα, δεν παρουσιάζει ενδείξεις αποκλιμάκωσης και έχει περιορίσει σημαντικά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG. Το Κατάρ ανέφερε ότι ιρανικά πλήγματα τον περασμένο μήνα προκάλεσαν ζημιές στο 17% της δυναμικότητας υγροποίησης, με τις εργασίες αποκατάστασης να ενδέχεται να διαρκέσουν έως και πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με τον IEA, ο συνδυασμός απωλειών στην προσφορά βραχυπρόθεσμα και της βραδύτερης αύξησης της παραγωγικής ικανότητας μπορεί να οδηγήσει σε σωρευτικό έλλειμμα περίπου 120 δισ. κυβικών μέτρων LNG την περίοδο 2026–2030. Στην εκτίμηση αυτή περιλαμβάνονται και οι καθυστερήσεις στο έργο επέκτασης North Field East του Κατάρ.
Προς το παρόν, η ζήτηση έχει υποχωρήσει σε βασικές αγορές εισαγωγών, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών, των ηπιότερων καιρικών συνθηκών και των πολιτικών περιορισμού της κατανάλωσης. Αρκετές χώρες της Ασίας στρέφονται σε εναλλακτικά καύσιμα και σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, προκειμένου να περιορίσουν τη χρήση φυσικού αερίου εν μέσω της κρίσης προσφοράς.
«Η προσαρμογή της ζήτησης θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου», επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.
