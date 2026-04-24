TEN: Εξασφάλισε έσοδα άνω των 200 εκατ. δολαρίων με νέες πολυετείς ναυλώσεις δύο shuttle tankers
Στα 4 δισ. δολάρια το ανεκτέλεστο συμβάσεων – Σε ιστορικά υψηλά η αγορά δεξαμενόπλοιων
Σε περαιτέρω ενίσχυση της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας και της ορατότητας εσόδων της προχωρά η TEN Ltd., ανακοινώνοντας την επέκταση των ναυλώσεων για δύο DP2 shuttle tankers για έως και πέντε έτη. Οι νέες συμφωνίες αποτελούν άμεση συνέχεια των υφιστάμενων συμβολαίων, τα οποία είχαν ξεκινήσει με την παράδοση των πλοίων το 2013 και ολοκληρώνουν κύκλο 15 ετών.
Η έναρξη των νέων ναυλώσεων τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 2028, με τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την αγορά των δεξαμενόπλοιων, η οποία συνεχίζει να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας για μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και COO της TEN, Γιώργος Σαρόγλου, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές shuttle tankers διεθνώς, διαθέτοντας pro forma στόλο 16 σύγχρονων πλοίων με περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης.
