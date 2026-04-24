Bloomberg: Η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο, στροφή σε μειώσεις έως το 2027
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες σε έρευνα του Bloomberg εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% στη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αντιδράσει στις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν με μία και μοναδική αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο, πριν αλλάξει πορεία τα επόμενα χρόνια για να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες σε έρευνα του Bloomberg εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% στη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου. Ωστόσο, στην επόμενη συνεδρίαση αναμένεται αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι νέες προβλέψεις θα αποτυπώνουν πιο καθαρά τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.
Οι μισοί από όσους προβλέπουν αύξηση τον Ιούνιο εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του 2027 θα υπάρξει τουλάχιστον μία μείωση επιτοκίων, με τη διάμεση πρόβλεψη να θέλει το επιτόκιο καταθέσεων να επιστρέφει στο 2% έως τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, και άλλα στελέχη θεωρούν ότι δεν θα υπάρχουν επαρκή δεδομένα αυτόν τον μήνα για να εκτιμηθεί αν η εκτίναξη των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχει επηρεάσει ουσιαστικά τις πληθωριστικές προσδοκίες. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα παρέμβουν εφόσον χρειαστεί.
