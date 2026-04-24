Taste Atlas: Το ελληνικό φαγητό που μπήκε στο Top-10 των παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως

@jeliasferreira Vorí Vorí de Pollo 🍲 📝INGREDIENTES(para 3 porc.) PARA EL CALDO: •Muslo de Pollo - 2unidades. •Cebolla Blanca - 1unid. •Morrón Verde - 1unid. •Morrón Rojo - 1unid. •Zapallo - 1/4 unid. •Apio - 1/2 mazo •Zanahoria -1unid. •Ajo - 2dientes. •Sal, Pimienta y Oregano - c/n PARA LAS BOLITAS: •Harina de Maíz - 250gr •Caldo - 200cc •Perejil - c/n •Aceite de Girasol - c/n •Queso Paraguay - c/n ♬ Llegada - Version Polca - Paraguay en solo de Arpa

@jujumaoo 🇵🇾 Vori Vori de carne | Soups So Good It Can Cure Any Sickness Ep. 27 INGREDIENTS: Soup - 1 pcs beef shank (bone in) - 1 red onion, diced - 10-12 cloves of garlic, chopped - 1 tomato, chopped - 1 red bell pepper chopped - 1 squash, cubed - 1 carrot, chopped - 1-2 tbsp of dried oregano - Beef stock as needed Vori Vori - 3 cups of corn flour - 1 cup of any fresh cheese - queso paraguayo is traditional but here I used mozzarella cheese! - reserved soup broth - Salt and pepper to taste INSTRUCTIONS: - Sear your seasoned beef shanks in a hot pot. set aside. - In the same pot, add the onions, garlic, tomatoes, bell peppers, squash, and carrots. Season with oregano and sauté for 2-3 mins. Return the beef to the pot, pour in the beef. cover and cook for about 2-3 hrs, or until the beef is tender. - Remove the beef and chop it into bite-sized pieces. - To make the balls, combine corn flour, cheese, salt/pepper and a little of the broth until the dough is soft and pliable. Roll into balls of desired size. - Add the balls and chopped beef back into the pot and cook until the balls float to the surface. Serve and enjoy! #ASMR #CookingASMR #Soups ♬ original sound - Juju - Juju

Είναι μια πλούσια κοτόσουπα με μεγάλα κομμάτια κοτόπουλου, λαχανικά, καρυκεύματα και μικρά ζυμαρικά φτιαγμένα από αλεύρι καλαμποκιού και παραδοσιακό τυρί. Το κοτόπουλο βράζεται μαζί με κρεμμύδια, ντομάτες, πιπεριές και βότανα, μέχρι το κρέας να μαλακώσει και το υγρό να μετατραπεί σε μια αρωματική, χρυσαφένια βάση. Ενώ ο ζωμός μαγειρεύεται, τα ζυμαρικά παρασκευάζονται αναμειγνύοντας αλεύρι καλαμποκιού με τριμμένο τυρί Παραγουάης. Μικρές μπάλες πλάθονται με το χέρι. Μόλις ο ζωμός αναπτύξει τη γεύση του, τα ζυμαρικά ρίχνονται στην κατσαρόλα, βυθίζονται αρχικά και στη συνέχεια ανεβαίνουν στην επιφάνεια μόλις μαγειρευτούν πλήρως, πυκνώνοντας λίγο τον ζωμό ενώ μαγειρεύονται.Αν και η κλασική μορφή του φαγητού επικεντρώνεται στα ζυμαρικά με κοτόπουλο και τυρί, το πιάτο έχει πολλές παραδοσιακές παραλλαγές. Ορισμένα νοικοκυριά ετοιμάζουν μια εκδοχή με βάση το βόειο κρέας, ενώ άλλα προτιμούν το vori vori blanco, μια πιο κρεμώδη εκδοχή που ενσωματώνει γάλα ή επιπλέον λίπος στον ζωμό. Στις αγροτικές περιοχές, οι μάγειρες προσθέτουν συχνά κομμάτια , τα οποία προσδίδουν γλυκύτητα και σώμα στη σούπα. Οι σύγχρονες παραλλαγές περιλαμβάνουν μερικές φορές αυγά ή βούτυρο στη ζύμη των ζυμαρικών για πιο σφιχτή ή πλούσια υφή, ενώ μερικοί σύγχρονοι μάγειρες προσθέτουν τσίλι για πικάντικη γεύση. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί μέρος της παράδοσης.Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το «», ένα παραδοσιακό πιάτο από το Περού. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζεστά ορεκτικά με θαλασσινά του Περού, που συναντάται συχνά σε cevicherías και παραθαλάσσια εστιατόρια. Παρά το όνομά του που θυμίζει ιταλική προέλευση, θεωρείται ευρέως περουβιανό πιάτο, διαμορφωμένο από την ιταλική επιρροή αλλά βαθιά ριζωμένο στην περουβιανή κουλτούρα των θαλασσινών φαγητών.Η παρασκευή του είναι σκόπιμα απλή και γρήγορη, σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική γλυκύτητα των conchas de abanico (περουβιανά χτένια) σε αντίθεση με την έντονη αλμυρότητα της παρμεζάνα, την πλούσια γεύση του βουτύρου και τη φρεσκάδα των εσπεριδοειδών. Η βάση των conchitas a la parmesana είναι η ποιότητα των συστατικών. Τα φρέσκα χτένια είναι απαραίτητα. Παραδοσιακά, τα χτένια καθαρίζονται και επιστρέφουν στα κελύφη τους, ένα ανά κέλυφος, το οποίο λειτουργεί τόσο ως σκεύος μαγειρέματος όσο και ως παρουσίαση. Το καρύκευμα είναι περιορισμένο — συνήθως μόνο αλάτι και πιπέρι — ακολουθούμενο από χυμό λάιμ για να αναδείξει τη φυσική αλμυρότητα.Το βούτυρο παίζει κρίσιμο ρόλο και δεν αντιμετωπίζεται ποτέ ως προαιρετικό. Μικρά κομμάτια τοποθετούνται πάνω ή κάτω από το χτένι για να το διατηρήσουν υγρό και να εμπλουτίσουν τους χυμούς που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.Στη συνέχεια, το χτένι καλύπτεται γενναιόδωρα με φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα. Η ποσότητα έχει σημασία: το τυρί προορίζεται να σχηματίσει μια κρούστα γκρατιναρισμένη, όχι απλώς να λιώσει. Συχνά, προστίθεται ένα τελευταίο μικρό κομμάτι βουτύρου πάνω από το τυρί για να ενθαρρυνθεί το ομοιόμορφο ροδίσμα και ένα γυαλιστερό φινίρισμα.Το μαγείρεμα είναι σύντομο και έντονο. Τα συναρμολογημένα κοχύλια τοποθετούνται κάτω από το γκριλ ή σε πολύ ζεστό φούρνο και μαγειρεύονται μόνο μέχρι το τυρί να λιώσει, να φουσκώσει και να πάρει χρυσοκάστανο χρώμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μόλις 4 λεπτά σε υψηλή θερμοκρασία ή λίγο περισσότερο σε συμβατικό φούρνο. Σερβίρεται σχεδόν πάντα ως ορεκτικό, συχνά μετά από κρύα πιάτα με θαλασσινά όπως το ceviche, και προορίζεται να ξυπνήσει την όρεξη παρά να αντικαταστήσει ένα κύριο πιάτο.