Taste Atlas: Το ελληνικό φαγητό που μπήκε στο Top-10 των παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως
Στη θέση «8» φιγουράρει ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό που ήταν και... επίκαιρο το τελευταίο διάστημα - Το βόρι-βόρι από την Παραγουάη στην κορυφή της λίστας
Μια λίστα που διαρκώς ενημερώνεται από το Taste Atlas είναι αυτή των παραδοσιακών φαγητών, που ένα ελληνικό πιάτο έχει καταφέρει να μπει στο top-10 παρότι ίσως θα άξιζε και μια καλύτερη θέση.
Ο λόγος φυσικά για το κοντοσούβλι που φιγουράρει στη θέση Νο.8 της σχετικής λίστας. Το Taste Atlas γράφει για το ελληνικό κοντοσούβλι πως «είναι μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μαγειρικής στην ύπαιθρο, με ρίζες στις αγροτικές συγκεντρώσεις, τις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος τα σαββατοκύριακα».
Και προσθέτει για το πώς φτιάχνεται: «Πρόκειται ουσιαστικά για μεγάλα κομμάτια κρέατος, παραδοσιακά χοιρινού, αλλά μερικές φορές και αρνιού, κατσικιού ή κοτόπουλου, που περνιούνται σε μια μακριά μεταλλική σούβλα και ψήνονται αργά πάνω σε κάρβουνα. Σε αντίθεση με το σουβλάκι, όπου το κρέας κόβεται σε μικρούς κύβους, το κοντοσούβλι χρησιμοποιεί ογκώδη κομμάτια που παραμένουν ζουμερά κατά τη διάρκεια του μακρού και σταθερού ψησίματος».
Σχετικά με το τι κάνει ιδιαίτερο το κοντοσούβλι, το γνωστό γαστρονομικό μέσο γράφει: «Η γεύση του εξαρτάται λιγότερο από σύνθετα καρυκεύματα και περισσότερο από την τεχνική: το σωστό κομμάτι κρέατος, το υπομονετικό μαρινάρισμα, ο προσεκτικός έλεγχος των κάρβουνων και η αργή περιστροφή πάνω από ανοιχτή φωτιά. Η προετοιμασία ξεκινά με την επιλογή του κατάλληλου κομματιού. Ο ώμος του χοιρινού, ο λαιμός του χοιρινού ή ένα τμήμα της σπάλας είναι τα πιο συνηθισμένα, καθώς αυτά τα κομμάτια περιέχουν τη σωστή ισορροπία λίπους και συνδετικού ιστού».
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στις ελληνικές παραδοσιακές συνταγές που βρίσκονται στις 100 κορυφαίες του κόσμου, στη θέση 43 είναι το τυρί σαγανάκι, ακολουθούν στο 44 τα αρνίσια παϊδάκια, στο 58 η μπουγάτσα και τέλος στη θέση 84 το παραδοσιακό γιουβέτσι.
Όσον αφορά τις κορυφαίες θέσεις της λίστας του Taste Atlas με τις παραδοσιακές συνταγές, στο Νο.1 είναι το Βόρι-Βόρι από την Παραγουάη.
Η κορυφή ανήκει στη Λατινική Αμερική
Vorí Vorí de Pollo 🍲 📝INGREDIENTES(para 3 porc.) PARA EL CALDO: •Muslo de Pollo - 2unidades. •Cebolla Blanca - 1unid. •Morrón Verde - 1unid. •Morrón Rojo - 1unid. •Zapallo - 1/4 unid. •Apio - 1/2 mazo •Zanahoria -1unid. •Ajo - 2dientes. •Sal, Pimienta y Oregano - c/n PARA LAS BOLITAS: •Harina de Maíz - 250gr •Caldo - 200cc •Perejil - c/n •Aceite de Girasol - c/n •Queso Paraguay - c/n♬ Llegada - Version Polca - Paraguay en solo de Arpa
Αν και η κλασική μορφή του φαγητού επικεντρώνεται στα ζυμαρικά με κοτόπουλο και τυρί, το πιάτο έχει πολλές παραδοσιακές παραλλαγές. Ορισμένα νοικοκυριά ετοιμάζουν μια εκδοχή με βάση το βόειο κρέας, ενώ άλλα προτιμούν το vori vori blanco, μια πιο κρεμώδη εκδοχή που ενσωματώνει γάλα ή επιπλέον λίπος στον ζωμό. Στις αγροτικές περιοχές, οι μάγειρες προσθέτουν συχνά κομμάτια , τα οποία προσδίδουν γλυκύτητα και σώμα στη σούπα. Οι σύγχρονες παραλλαγές περιλαμβάνουν μερικές φορές αυγά ή βούτυρο στη ζύμη των ζυμαρικών για πιο σφιχτή ή πλούσια υφή, ενώ μερικοί σύγχρονοι μάγειρες προσθέτουν τσίλι για πικάντικη γεύση. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί μέρος της παράδοσης.
🇵🇾 Vori Vori de carne | Soups So Good It Can Cure Any Sickness Ep. 27 INGREDIENTS: Soup - 1 pcs beef shank (bone in) - 1 red onion, diced - 10-12 cloves of garlic, chopped - 1 tomato, chopped - 1 red bell pepper chopped - 1 squash, cubed - 1 carrot, chopped - 1-2 tbsp of dried oregano - Beef stock as needed Vori Vori - 3 cups of corn flour - 1 cup of any fresh cheese - queso paraguayo is traditional but here I used mozzarella cheese! - reserved soup broth - Salt and pepper to taste INSTRUCTIONS: - Sear your seasoned beef shanks in a hot pot. set aside. - In the same pot, add the onions, garlic, tomatoes, bell peppers, squash, and carrots. Season with oregano and sauté for 2-3 mins. Return the beef to the pot, pour in the beef. cover and cook for about 2-3 hrs, or until the beef is tender. - Remove the beef and chop it into bite-sized pieces. - To make the balls, combine corn flour, cheese, salt/pepper and a little of the broth until the dough is soft and pliable. Roll into balls of desired size. - Add the balls and chopped beef back into the pot and cook until the balls float to the surface. Serve and enjoy! #ASMR #CookingASMR #Soups♬ original sound - Juju - Juju
Η παρασκευή του είναι σκόπιμα απλή και γρήγορη, σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική γλυκύτητα των conchas de abanico (περουβιανά χτένια) σε αντίθεση με την έντονη αλμυρότητα της παρμεζάνα, την πλούσια γεύση του βουτύρου και τη φρεσκάδα των εσπεριδοειδών. Η βάση των conchitas a la parmesana είναι η ποιότητα των συστατικών. Τα φρέσκα χτένια είναι απαραίτητα. Παραδοσιακά, τα χτένια καθαρίζονται και επιστρέφουν στα κελύφη τους, ένα ανά κέλυφος, το οποίο λειτουργεί τόσο ως σκεύος μαγειρέματος όσο και ως παρουσίαση. Το καρύκευμα είναι περιορισμένο — συνήθως μόνο αλάτι και πιπέρι — ακολουθούμενο από χυμό λάιμ για να αναδείξει τη φυσική αλμυρότητα.
Το βούτυρο παίζει κρίσιμο ρόλο και δεν αντιμετωπίζεται ποτέ ως προαιρετικό. Μικρά κομμάτια τοποθετούνται πάνω ή κάτω από το χτένι για να το διατηρήσουν υγρό και να εμπλουτίσουν τους χυμούς που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Στη συνέχεια, το χτένι καλύπτεται γενναιόδωρα με φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα. Η ποσότητα έχει σημασία: το τυρί προορίζεται να σχηματίσει μια κρούστα γκρατιναρισμένη, όχι απλώς να λιώσει. Συχνά, προστίθεται ένα τελευταίο μικρό κομμάτι βουτύρου πάνω από το τυρί για να ενθαρρυνθεί το ομοιόμορφο ροδίσμα και ένα γυαλιστερό φινίρισμα.
Το μαγείρεμα είναι σύντομο και έντονο. Τα συναρμολογημένα κοχύλια τοποθετούνται κάτω από το γκριλ ή σε πολύ ζεστό φούρνο και μαγειρεύονται μόνο μέχρι το τυρί να λιώσει, να φουσκώσει και να πάρει χρυσοκάστανο χρώμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μόλις 4 λεπτά σε υψηλή θερμοκρασία ή λίγο περισσότερο σε συμβατικό φούρνο. Σερβίρεται σχεδόν πάντα ως ορεκτικό, συχνά μετά από κρύα πιάτα με θαλασσινά όπως το ceviche, και προορίζεται να ξυπνήσει την όρεξη παρά να αντικαταστήσει ένα κύριο πιάτο.
