Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει σε πολλά, λέει ο Τραμπ - Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης, δείτε βίντεο
Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν, είπε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο - Δεν βιάζομαι, θέλω την καλύτερη δυνατή συμφωνία
Με θετικά λόγια για την Ελλάδα με την αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Breitbart μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο προς τους δημοσιογράφους.
Μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «η Ελλάδα είναι φανταστική» και ότι «μάς έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς, γιατί κατανοεί τη σημασία».
Για τον πρωθυπουργό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι «τρομερός τύπος» (terrific guy).
Μεταξύ άλλων ο Τραμπ ερωτήθηκε και για το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να παραδέχεται ότι το Ιράν ενδέχεται να γέμισε «λιγάκι» το οπλοστάσιό του αυτές τις δύο εβδομάδες της εκεχειρίας, αλλά υποστήριξε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να το εξουδετερώσουν σε μια μέρα.
Ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά κατά του Ιράν, αλλά απέρριψε την πιθανότητα, λέγοντας μάλιστα ότι «αυτή είναι μια ηλίθια ερώτηση».
Επανέλαβε πως δεν βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης για να τερματίσει τον πόλεμο, συμπληρώνοντας πως επιθυμεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία με το Ιράν.
Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν ήθελε να κερδίσει το Ιράν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από εξαγωγές πετρελαίου στη διάρκεια της εκεχειρίας.
Τέλος, υπεραμύνθηκε της απόφασής του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, λέγοντας πως ήθελε να δώσει το περιθώριο στην Τεχεράνη να χειριστεί την αναταραχή στα κέντρα εξουσίας, υποδηλώνοντας πως το ιρανικό καθεστώς έχει κλονιστεί και υπάρχει διάσταση απόψεων.
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
Maybe they loaded up a little bit during the two-week hiatus, but we will knock that out in about one day if they did. pic.twitter.com/eAAiAvPhtS
Reporter: Would you use a nuclear weapon against Iran?— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
Trump: No. What a stupid question—why would I need it? pic.twitter.com/Zo6kX4ZPrF
Η συνέντευξη Μητσοτάκη στο Breitbart
Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό διαδικτυακό μέσο Breitbart o Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις αγορές ενέργειας.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης εξέφραζε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταφέρει να επιτύχει συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αναφέρεται και σε επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα περάσει πολύ καλά».
Ο Μάθιου Μπόιλ, ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη από τον Έλληνα πρωθυπουργό, παρατηρεί ότι η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έρχεται περίπου έναν χρόνο, αφότου ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει, μετά την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα κατέληγαν σύντομα σε μια συμφωνία «win-win» -εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
EXCLUSIVE— I interviewed Greek Prime Minister @kmitsotakis here at the Delphi Economic Forum in Greece last night. The big takeaway is a year after he correctly predicted a “win-win” trade deal between the USA and EU he is similarly hoping for a big deal between the USA and Iran… pic.twitter.com/TD2Dfdrqiq— Matthew Boyle (@mboyle1) April 23, 2026
«Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή συμφωνίας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς όλοι ανησυχούμε για τις οικονομικές επιπτώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ ως χώρα της περιοχής ανησυχούμε για τον αποσταθεροποιητικό του ρόλο. Ωστόσο, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου πρέπει να μας απασχολούν ιδιαίτερα οι οικονομικές συνέπειες της κατάστασης».
