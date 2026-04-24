Χατζηδάκης στο Φόρουμ των Δελφών: «Όχι» στην οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, μύθος τα περί σύγκρισης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία
«Η Ελλάδα είναι μία από τις τέσσερις χώρες της ευρωζώνης με πραγματικά πλεονάσματα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης - Τι είπε για συνταγματική αναθεώρηση και Λάουρα Κοβέσι
Αρνητικός στο ενδεχόμενο οριζόντιας μείωσης του ΦΠΑ εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επικαλούμενος μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία μόνο το 19% μιας τέτοιας μείωσης φτάνει τελικά στον καταναλωτή.
Μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και στον διευθυντή του Βήματος Περικλή Δημητρολόπουλο, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει άλλα μέτρα, που έχουν πραγματικό αντίκτυπο. «Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται αν θα έρθει από τη δεξιά ή την αριστερή τσέπη. Τον ενδιαφέρει να πάει στο παντελόνι του», είπε χαρακτηριστικά.
Η κυβέρνηση, είπε, έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, σε μεταφορές, αεροπορικά εισιτήρια, ακτοπλοϊκά, ταξί και στην εστίαση.
Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για έλλειψη κοινωνικής διάστασης στην οικονομική πολιτική, χρησιμοποίησε με βιβλική μεταφορά. «Τον καλό Σαμαρείτη δεν θα τον μάθαινε κανένας αν δεν είχε λεφτά να μοιράσει», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τέσσερις χώρες της ευρωζώνης με πραγματικά πλεονάσματα.
Παράλληλα, επέμεινε ότι υπάρχει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, επικαλούμενος τη μείωση της ανεργίας από 18% σε 8%, την αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τον πληθωρισμό και τον διπλασιασμό των δαπανών υγείας.
Σε κάθε περίπτωση, απέρριψε ως «μύθο» τα περί σύγκρισης με τη Βουλγαρία, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται έκτη από το τέλος στον δείκτη της κατά κεφαλήν κατανάλωσης.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απέρριψε τα περί αδράνειας στο νομοθετικό έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ως κεντρικούς πυλώνες για το επόμενο διάστημα τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Πολεοδομίες στο Κτηματολόγιο, την παρέμβαση για την ευελιξία της ΕΥΔΑΠ στη διαχείριση των υδάτων και το κλείσιμο του Ταμείου Ανάπτυξης. Για το εθνικό απολυτήριο, που βρίσκεται σε δημόσιο διάλογο, ανέφερε ότι η κυβερνητική πρόταση αναμένεται τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο.
Ως «κορωνίδα» χαρακτήρισε τη συνταγματική αναθεώρηση. Μεταξύ άλλων, θέλει αλλαγή στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο για τη μονιμότητα και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο για την επιλογή της ηγεσίας των Ανώτατων Δικαστηρίων αλλά και για το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια.
Όσον αφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού σημείωσε: «Ο πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση. Το ασυμβίβαστο είναι μια ιδέα που εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες. Εκείνοι που αντιδρούν, τι προτείνουν;».
Για την Λάουρα ΚοβέσιΕρωτηθείς για τις εντάσεις με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση σέβεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο και λειτουργεί σε αυτό, υπενθυμίζοντας ότι και ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει επιτάχυνση των υποθέσεων, πρόταση με την οποία συμφώνησε και η ίδια. «Η κυρία Κοβέσι έχει πει ότι η διαφθορά κάθε άλλο παρά μονοπώλιο της Ελλάδας είναι» υπενθύμισε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
