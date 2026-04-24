ΑΜΚ ΔΕΗ: Μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας – Πώς βλέπουν οι αναλυτές το στοίχημα των €4 δισ.
Το κοινό νήμα στις εκθέσεις των Eurobank Equities, Pantelakis Securities, AXIA-Alpha Finance, Beta Securities και Optima Bank είναι ότι αντιμετωπίζουν την αύξηση κεφαλαίου ως εργαλείο επιτάχυνσης και όχι ως κίνηση κάλυψης ισολογισμού
Η αύξηση κεφαλαίου των €4 δισ. και το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ έως το 2030 ενεργοποίησαν ένα σχεδόν ομοιόμορφα θετικό κύμα σχολίων από τις χρηματιστηριακές, με Eurobank Equities, Pantelakis Securities, AXIA-Alpha Finance, Beta Securities και Optima Bank να συγκλίνουν ότι η αγορά τείνει να εστιάζει στο μέγεθος της συναλλαγής, ενώ το βασικό μήνυμα των αναλυτών αφορά το μέγεθος των επενδυτικών αποδόσεων που αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει για τους μετόχους.
Παρά τις διαφορετικές οπτικές, το κοινό νήμα στις πέντε εκθέσεις είναι ότι οι αναλυτές αντιμετωπίζουν την αύξηση κεφαλαίου ως εργαλείο επιτάχυνσης και όχι ως κίνηση κάλυψης ισολογισμού. Εξίσου αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι δίνουν έμφαση στην επαναβεβαίωση των στόχων του 2026, αλλά και στο ισχυρό πρώτο τρίμηνο, με EBITDA περίπου €700 εκατ., ως ένδειξη ότι η νέα στρατηγική ξεκινά με λειτουργικό momentum. Η αγορά θα σταθμίσει προφανώς το μέγεθος του placement και την εκτέλεση. Οι οίκοι, πάντως, φαίνεται να εστιάζουν, ωστόσο, στο αν το επενδυτικό πρόγραμμα των €24 δισ. μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη διατηρήσιμη κερδοφορία και τελικά σε διαφορετικό valuation framework για τη ΔΕΗ. Και σε αυτό το ερώτημα, οι πέντε εκθέσεις εμφανίζονται, με διαφορετικές αφετηρίες, αξιοσημείωτα ευθυγραμμισμένες.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE