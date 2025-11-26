Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιασε τις 2.100 μονάδες – Βάζει «πλώρη» για το υψηλό έτους
Έκτη σερί άνοδος για την εγχώρια αγορά, η οποία εκμεταλλεύεται το θετικό μομέντουμ στο εξωτερικό - Στο επίκεντρο ο ΟΠΑΠ μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε
Ολοταχώς προς το ανοδικό 6×6 οδεύει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο άγγιξε τις 2.100 μονάδες στην έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Με αυτό τον τρόπο, κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό «βήμα» για την επαναπροσέγγιση των φετινών κορυφών (ρεκόρ κλεισίματος – 2.126,18 μονάδες, ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους – 2.135,29 μονάδες).
Το κλίμα στις διεθνείς αγορές έχει βελτιωθεί αισθητά από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο και τις ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, δίνοντας εμμέσως ώθηση και στην Αθήνα. Στο εσωτερικό λειτουργούν ως καταλύτης ανόδου η ανθεκτική κερδοφορία των εισηγμένων στο εννεάμηνο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (26/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,61% και διαπραγματεύεται στις 2.099,83 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.093,12 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.100,68 μονάδες.
Η Λεωφόρος Αθηνών προέρχεται από πενθήμερο ράλι, που της έχει αποφέρει σωρευτικά κέρδη +3,7%. Ο ΓΔ βρέθηκε πολύ κοντά στο ορόσημο των 2.100 μονάδων και «ψαλίδισε» την απόσταση από τις φετινές κορυφές σε περίπου -2%. Ταυτόχρονα, σημειώνει άνοδο +4,6% εντός του Νοεμβρίου, ενώ η απόδοση μέσα στο 2025 αγγίζει το +42%.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τα ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 361,3 εκατ. ευρώ (+6,3%), η λειτουργική κερδοφορία σε 612,6 εκατ. ευρώ (+4,4%) και τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) σε 1,755 δισ. ευρώ (+6,5%). Στο γ’ τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 127,9 εκατ. ευρώ (+6,1%), το EBITDA σε 214,2 εκατ. ευρώ (+0,5%) και τα GGR σε 602,9 εκατ. Ευρώ (+6,6%).
