Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερη αύξηση στις εισφορές για το 2026, θα κυμανθούν από 2,6% ως 2,7%

Η αύξηση των εισφορών θα υπολογιστεί βάσει του πληθωρισμού και όχι βάσει του δείκτη εξέλιξης μισθών που θα ισχύσει από το 2027