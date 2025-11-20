Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερη αύξηση στις εισφορές για το 2026, θα κυμανθούν από 2,6% ως 2,7%
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερη αύξηση στις εισφορές για το 2026, θα κυμανθούν από 2,6% ως 2,7%
Η αύξηση των εισφορών θα υπολογιστεί βάσει του πληθωρισμού και όχι βάσει του δείκτη εξέλιξης μισθών που θα ισχύσει από το 2027
Νέα παράταση προς μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αλλά και αγρότες για τον υπολογισμό της ετήσιας αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών τους εισφορών, με βάση τον μέσο πληθωρισμό και όχι τον δείκτη μεταβολής μισθών, δίνει διάταξη του υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ετσι, σύμφωνα με την Καθημερινή, αντί για αύξηση των εισφορών της τάξης του 5,5%με 6%, που εκτιμάται ότι θα εφαρμοζόταν από τον Ιανουάριο του 2026, με βάση τον υπό σύσταση δείκτη εξέλιξης μισθών, θα οδηγηθούμε σε αυξήσεις εισφορών κατά 2,6%με 2,7%, βάσει του μέσου ετήσιου πληθωρισμού.
Στην πράξη, με την αύξηση των εισφορών βάσει του πληθωρισμού του 2025 οι επιβαρύνσεις που θα προκύψουν το 2026 στις μηνιαίες εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών θα είναι από 6,6 ευρώ τον μήνα για την πρώτη κατηγορία έως 17,40 ευρώ τον μήνα για την έκτη.
Πρόκειται δηλαδή για τη μισή αύξηση σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να ισχύσει εάν εφαρμοζόταν ο δείκτης εξέλιξης μισθών, καθώς σε αυτήν την περίπτωση οι μηνιαίες αυξήσεις που θα προέκυπταν στις εισφορές των επαγγελματιών θα ήταν από 14 έως 37 ευρώ τον μήνα.
