Antico Caffè Greco: Το λουκέτο στο «καφέ του Έλληνα» και η επόμενη ημέρα για ένα σύμβολο της Ρώμης
Το ιστορικό Antico Caffè Greco στη Ρώμη σφραγίστηκε έπειτα από πολυετή δικαστική διαμάχη - Κατασχέθηκαν έργα τέχνης, ενώ ο ιδιοκτήτης σχεδιάζει την άμεση επαναλειτουργία του εμβληματικού καφενείου
Ένα από τα παλαιότερα και πιο εμβληματικά καφέ της Ευρώπης, το Antico Caffè Greco στην οδό Via dei Condotti στη Ρώμη, πέρασε οριστικά στα χέρια του ιδιοκτήτη του — του Ισραηλιτικού Νοσοκομείου της Ρώμης — έπειτα από μια μακρόχρονη δικαστική διαμάχη που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία. Το ιστορικό κατάστημα σφραγίστηκε, ενώ τα κλειδιά παραδόθηκαν επισήμως στους νομικούς εκπροσώπους του νοσοκομείου, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο στην πολιτιστική ιστορία της ιταλικής πρωτεύουσας.
Όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ANSA, λίγο πριν από το οριστικό «λουκέτο» πραγματοποιήθηκε κατάσχεση περίπου 300 έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένων πινάκων, γλυπτών και αντικειμένων μεγάλης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας. Η ενέργεια αυτή βασίστηκε σε καταγγελία ότι τα έργα είχαν μετακινηθεί παράνομα από τις αρχικές τους θέσεις, παραβιάζοντας την υποχρέωση να παραμείνουν σε αυστηρή συνάφεια με τους χώρους του ιστορικού κτιρίου, το οποίο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πολιτιστικής κληρονομιάς. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε τη σπίθα για μια νέα εισαγγελική έρευνα, που προστέθηκε στον ήδη εκτενή φάκελο του Caffè Greco.
Η αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραηλιτικού Νοσοκομείου, που κατέχει το ακίνητο, και των διαχειριστών του καφέ ξεκίνησε το 2017, όταν έληξε η μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης. Το νοσοκομείο απαίτησε την επιστροφή των χώρων, αλλά οι ενοικιαστές αντέδρασαν, οδηγώντας την υπόθεση στα ιταλικά δικαστήρια.
